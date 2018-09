VENEZIA 75 - Tanti premi collaterali per "Capri - Revolution"

08/09/2018, 18:31

Il film "" di Mario Martone ha vinto i seguenti premi collaterali alla 75ma Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia::"Perch con sorprendente attualit riesce a parlare del passato indagando sulle contraddizioni e sui grandi temi del presente. La Rivoluzione caprese di Mario Martone conferma il talento e lo stile unico di un autore importante e la sua capacit unica di raccontare, attraverso una Storia che riesce, come sempre nelle sue mani, ad appassionare anche i pi giovani, i cambiamenti del mondo e della societ.""In Capri-Revolution, Storia e storia si incontrano ancora. L'universale e il particolare creano una dimensione straordinaria, dove cinema, teatro e danza si intrecciano nel racconto di una rivoluzione culturale che non trova pace se non nella ricerca,nella curiosità e nella scoperta del cambiamento."Premio per la miglior colonna sonoraalle musiche di Sascha Ring e Philipp Thimm"Per la capacit di trasferire l'esperienza sperimentale nel campo dell'elettronicanel recupero, in chiave acustica, della musica e degli strumentidella tradizione mediterranea.""Per aver scelto di raccontare una storia originale e coraggiosa che risulta al contempo attuale e universale per i temi trattati: scienza, fede, arte, cultura e natura dialogano nel film attraverso le parole e le scelte dei personaggi interrogando lo spettatore su cosa sia il vero progresso per l'uomo. Perch un'opera che invita i giovani attraverso la riflessione e la comprensione di se stessi ad attuare una rivoluzione personale."Con questo riconoscimento la SIAE intende sottolineare ancora una volta la complessa sensibilit di Mario Martone, regista e organizzatore culturale, uomo di teatro, di cinema e di musica che ha sempre saputo connotare con una cifra originale e personale la sua arte, mettendo insieme in maniera incisiva la grande tradizione napoletana da cui proviene con una visione della cultura e dellarte di profilo internazionale e inclusivo.""Al film che ha saputo comunicare con maggior forza evocativa la necessit di progettare il nostro futuro in modo sostenibile, rappresentando la necessit di orientare ogni scelta di sviluppo verso l'innalzamento della qualit della vita delle persone."