VENEZIA 75 - Il Premio Lizzani a "Capri - Revolution"

Una scena di "Capri - Revolution"



07/09/2018, 15:49

Il premio collaterale della2018, intitolato a Carlo Lizzani, stato assegnato a "" di Mario Martone.La giuria, composta dagli esercenti del Cinma Sala Pegasus di Spoleto e del Cinema PostModernissimo di Perugia, considerati ex aequo gli esercenti pi coraggiosi dellanno, ha scelto, tra i film italiani presenti alla Mostra, lopera in concorso del regista napoletano (prodotta da Indigo Film, Path e Rai Cinema) come quella da adottare nelle proprie sale e promuovere presso i colleghi.La giuria ha deliberato con la seguente motivazione:hanno dichiarato, consegnando il premio al regista.Tra i riconoscimenti collaterali del festival, ili ha lobiettivo di riaffermare la centralit della visione sul grande schermo e far emergere il lavoro degli esercenti che operano nel difficile contesto italiano. Alla vigilia della, lAssociazione Nazionale degli Autori Cinematografici, presieduta da Francesco Ranieri Martinotti, insieme a Flaminia e Francesco Lizzani, avevano individuato ex aequo nelle sale di Spoleto e Perugia, le due quipe di giovani gestori che meglio hanno operato per valorizzare il cinema di qualit, in particolare quello italiano. Le due sale umbre sono attive anche nellorganizzazione di cicli di incontri con attori e registi, come Visioni dAutore a Spoleto e FuoriPost a Perugia, con i quali entrambe le quipe portano concretamente il cinema presso le comunit di appassionati e neofiti. Una menzione speciale era stata attribuita, allo stesso tempo, al Cinema Beltrade di Milano per il progetto Karmaticket, volto a favorire lintegrazione: lo spettatore che aderisce alliniziativa, acquistando un biglietto, ne offre un altro in omaggio alle scuole ditaliano per immigrati.Il premio realizzato con il sostegno di Roma Lazio Film Commision e Raggio Verde.