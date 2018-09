VENEZIA 75 - Luciano Silighini Garagnani al Lido con "Libera"

05/09/2018, 16:46

Č stato il red carpet piů chiacchierato al mondo quello con protagonista il regista e produttoreche in occasione della premiere di “Suspiria” di Guadagnino ha sfoggiato una t-shirt con scritto “Weinstein is innocent” ma Silighini era a Venezia soprattutto per “” il suo ultimo progetto cinematografico che dal 16 settembre sarŕ nelle sale italiane dopo una premiere milanese il prossimo mercoledě 12.” dichiara il regista.Presenti gli attori del film Paolo Riva,Gloria Zona,Giulia Sala,Elisa Narducci,Nicole Belloni,Alice Venanzoni,Danilo Rubertŕ,Andrea Custode,Cristina Cabrini,Rebecca Di Maio,Maria Marcinkute,Alessandro Davoli,Daniel Renner,Giuseppe Forte,Nunzia Raia. Tra gli altri ospiti il cantante austriaco di origine siciliana Toti Denaro autore della colonna sonora,la giovane attrice toscana Asia Carriere, l’attrice Martina Croce figlia della scrittrice Nicoletta Costa creatrice di “Giulio Coniglio”,il produttore Marcello Crea,l’ex Velina Vera Atyushkina,l’avvocato Mauro La Franceschina,la stilista Silvia Visca e l’ex parlamentare europeo On. Oreste Rossi molto amico di Silighini.” č liberamente tratto da un testo per il quale abbiamo avuto i diritti di trasposizione cinematografica e che abbiamo adattato al cinema” dichiara il regista al fianco dell’avv.Andrea Polimeno legale della produzione “saremo in sala da metŕ mese e porteremo la pellicola anche a Los Angeles spero giŕ in autunno”.