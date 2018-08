MOLISECINEMA XVI - I vincitori

Emiliano Dante



12/08/2018, 21:00

Con la premiazione dei concorsi termina la 16 edizione dia Casacalenda. Nella serata finale di domenica sono stati proclamati nell'Arena principale del Festival i vincitori delle tre sezioni competitive: Frontiere, Paesi in corto e Percorsi.Il vincitore del concorso per opere prime e seconde (premio del pubblico) sar reso noto al termine del conteggio delle schede.Per i cortometraggi italiani (sezione Percorsi, 18 titoli in concorso) la giuria composta dalla produttrice Costanza Coldagelli, dal montatore Roberto di Tanna e dallo scrittore Roberto Moliterni ha assegnato il primoa "" di Gregorio FranchettiLa giuria ha assegnato unaa Flaminia Gressi, Pier Lorenzo Pisano, Nicoletta Senzacqua per la sceneggiatura del cortometraggio, "".Al centro del corto la storia di due anime che cercano di ricucire la ferita di un terremoto che non ha lasciato nemmeno il rumore dei respiri.La giuria ha assegnato una seconda: a Giorgio Colangeli per il corto, "".Per i cortometraggi internazionali (sezione: Paesi in corto, 22 titoli in concorso), la giuria composta dalla montatrice Consuelo Catucci, il regista Aldo Iuliano, e lo storico Ermanno Taviani, ha aggiudicato il primoa "" di Jessica Sanders. "" un corto che vede protagonista un uomo solo che si reca in un negozio di animali e compra una gabbietta contenente una persona minuscola verso la quale quale sviluppa un rapporto di sopraffazione.Unaandata a "" di Valrie LeroyLa protagonista Mylne fa le pulizie su un traghetto. Le sue colleghe le hanno organizzato una festa di compleanno a sorpresa. Ma sulla busta del regalo scritto il nome della precedente vita di Mylne...La giuria ha assegnato inoltre unaa "" di Logan George e Celine Held. Durante una calda estate texana i piani di una babysitter falliscono e Caroline, bambina di sei anni, viene lasciata con i suoi due fratelli pi piccoli.Per la sezione Frontiere - Premio Giuseppe Folchi, il concorso riservato ai documentari (7 titoli in concorso), la Giuria composta dai registi Gianfranco Pannone e Francesco Cordio e dalla videoartista Matilde De Feo, ha aggiudicato ila "" di Ernesto Pagano,. Al centro del Doc la vita del musicista tunisino Marzouk, tra vita vita sentimentale e rapporto con il luogo di origine.a "" di Emiliano DanteIl documentario un diario cinematografico che inizia dalla lenta ricostruzione de LAquila, la citt del regista, e prosegue con il terremoto di Amatrice e Arquata del Tronto e la vita in albergo dopo i terremoti di Norcia e di Montereale-Campotosto.Per la sezione, dedicata alle opere prime e seconde, con premio del pubblico, il vincitore sar reso noto domani sul sito del Festival, al termine del conteggio delle schede.Si conclude cos la XVI edizione diche in sei giorni di svolgimento ha presentato tanti film, eventi e incontri con i protagonisti, coinvolgendo un foltissimo pubblico che ha partecipato a tutte le sezioni del programma.Inizia ora, la sezione itinerante: il 13 e 14 agosto a Campomarino, il 14 agosto anche a Busso il 17 agosto a Castelbottaccio, il 19 agosto a Larino e il 20 a Venafro.Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, organizzato dallassociazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attivit Culturali. Tra i partner La Molisana, Biosapori, Di Fonzo, Cooperativa Koine. In collaborazione con i Comuni di Campomarino, Castelbottaccio, Busso, Larino, Venafro.