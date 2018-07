DOLCISSIME - In lavorazione a Torino il film di Ghiaccio

Francesco Ghiaccio



31/07/2018, 16:08

Sono iniziate a Torino le riprese di “”, opera seconda diretta da Francesco Ghiaccio e sceneggiata dallo stesso regista insieme a Marco D’Amore. Il film è una produzione Indiana Production e La Piccola Società in collaborazione con Vision Distribution e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Il film uscirà nelle sale distribuito da Vision Distribution.Ne sono protagoniste le esordienti Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, con la partecipazione straordinaria di Valeria Solarino e Vinicio Marchioni. La fotografia è di Ferran Rubio Paredes, il montaggio di Chiara Griziotti, la scenografia di Paola Bizzarri e i costumi di Laurianne Scimemi.Quando hai sedici anni il mondo è un casino. Quando hai sedici anni e sei una ragazzina sovrappeso, la battaglia ti sembra persa in partenza.A meno che non ti lanci in un'impresa impossibile.Mariagrazia, Chiara e Letizia vorrebbero solo essere invisibili. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Passare inosservate sembra essere la sfida più ardua che possano affrontare. Ma quando in rete compare un video girato a tradimento che le mostra in costume da bagno, le tre dolcissime dovranno ricredersi. Ora che il loro incubo peggiore è diventato realtà, hanno solo due possibilità: sparire per sempre o tuffarsi a bomba in un’impresa folle.