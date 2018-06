CIAK JUNIOR 29 - Quattro appuntamenti su Canale 5 dal 10 giugno

Ciak Junior



05/06/2018, 14:02

Da domenica 10 giugno a2018 lle ore 11.15, su Canale 5, torna “” con quattro appuntamenti consecutivi.Ciak Junior, giunto alla sua 29esima edizione, č un progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi, con l’intento di far conoscere agli studenti come nasce un prodotto audiovisivo. Ogni anno, coinvolge migliaia di studenti delle scuole medie e superiori di tutto il mondo. I ragazzi, supervisionati dai fratelli Francesco e Sergio Manfio (ideatori del progetto e, rispettivamente, produttori esecutivi e registi dei film), prendono parte a tutte le fasi produttive del cortometraggio: dalla scrittura del soggetto alla recitazione, fino alle riprese.Gli argomenti affrontati sono i piů svariati, e offrono una panoramica di quello che sta piů a cuore, preoccupa o diverte i giovani. Nel corso degli anni le tematiche trattate sono state l’ambiente, la famiglia, il bullismo in tutte le sue forme, la droga, la scuola, il terrorismo e l’amore. In questa edizione i temi che gli studenti hanno deciso di mettere in scena sono la solidarietŕ, l’amicizia e il bullismo.Quest’anno i cortometraggi sono stati premiati il 25 e il 26 maggio a Jesolo Lido, durante il “FESTIVAL INTERNAZIONALE CIAK JUNIOR”, da una Giuria Internazionale e da una Giuria composta dai ragazzi delle scuole primarie (4° e 5°), delle secondarie di I° grado e del primo biennio delle secondarie di II° grado.Ogni film partecipa alla cerimonia di premiazione finale che verrŕ trasmessa da Canale 5 domenica 1 luglio alle ore 11.15. Questo festival, oltre a essere un’occasione per sviluppare la creativitŕ, č anche un momento di integrazione intergenerazionale dove studenti, docenti, genitori e professionisti del mondo del cinema e della televisione, hanno la possibilitŕ di incontrarsi e confrontarsi.I premi consegnati durante la cerimonia sono: Premio Canale 5; Miglior Film; Miglior Soggetto; Miglior Gruppo Di Interpreti; Miglior Attore; Miglior Attrice; Premio Della Giuria Di Emittenti; Premio “Anna Kiss-Spirito di Ciak Junior”; Riconoscimento Speciale Dell’ufficio Regionale UNESCO Per La Scienza E La Cultura In Europa; Medaglia Del Presidente Della Repubblica; Premio Cittŕ Di Jesolo