ICFF 2018 - Dal 14 al 22 giugno in sette città canadesi

Il, presentato dall’IC Savings, ha annunciato il suo programma durante una conferenzastampa presso il The Ritz-Carlton di Toronto. Saranno presentate oltre cento opere per un totale di 180 proiezioni complessive all’interno di un programma che si svolgeràdal 14 al 22 giugno 2018, nelle città di Toronto, Vaughan, Hamilton, Niagara, Ottawa, Montreal, Québec City and Vancouver.Tanti come tradizione i super ospiti dall’Italia. Claudio Bisio riceverà il prestigiosoche – nelle precedenti edizioni – era già stato assegnato a grandi interpreti del grande schermo come Al Pacino, Roberto Benigni, Carlo Verdone e Claudia Cardinale. Asarà dedicata una mini rassegna che partirà da "", vincitore del premio Oscar come Miglior Film Straniero nel 1992, fino al suo ultimo lavoro “” diretto da Francesca Archibugi.Altra stella di prima grandezza di questa edizione dell’, che giungerà in Canada per presentare il film Come un gatto in tangenziale che ha avuto un enorme successo al botteghino. Il film inaugurerà il festival, il 14 Giugno, al TIFF Bell Lightbox di Toronto. Albanese incontrerà il pubblico anche per la proiezione della sua nuova commedia “”.I più giovani attendono l’arrivo del rapper ed attore- che presenterà "" diretto da Gennaro Nunziante, mentre, porterà in Canada la commedia "" per la regia di Simone Spada e il thriller "" firmato da Antonio Padovan.Per la settima edizione, il Festival sarà in concomitanza con “”, un programma promosso dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale (MAECI) che ha lo scopo di promuovere la produzione cinematografica italiana all’estero, col sostegno della Rete Consolare e degli Istituti di Cultura. Media partners della manifestazione sono Rai Italia, CHIN Radio e OMNI TV.” ha sottolineato, Direttore Artistico dell’ICFF. “”.Quest’anno il festival presenta 18 prime assolute per il Canada, sette per il Nord America ed un totale di 19 tra anteprime mondiali ed internazionali. In calendario i migliori film realizzati e prodotti quest’anno in Italia, tra questi: "" dei fratelli Manetti, vincitore del Davide di Donatello come Miglior film, "" di Gabriele Muccino e "" diretto da Paolo Genovese anche lui previsto come super ospite a Toronto.In anteprima mondiale all’ICFF sarà presentato al pubblico canadese "", una deliziosa commedia diretta da Dale Hildebrand, che racconta la storia di un italo-canadese che intraprende un sorprendente viaggio in Sicilia...