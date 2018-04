VAN GOGH. TRA IL GRANO E IL CIELO - Le sale UCI

Van Gogh. Tra il Grano e il Cielo



Dal 9 all’11 aprile 2018 nelle multisala del circuito UCI Cinemas torna La Grande Arte al Cinema con "", il nuovo film diretto da, scritto da Matteo Moneta con la consulenza scientifica e la partecipazione di Marco Goldin e con la partecipazione straordinaria di Valeria Bruni Tedeschi. Il lungometraggio racconta Van Gogh attraverso il lascito della più grande collezionista privata di opere del pittore olandese: Helene Kröller-Müller, la donna che ai primi del Novecento giunse ad acquistare quasi 300 suoi lavori, tra dipinti e disegni.Le multisala che proietteranno "" dal 9 all’11 aprile alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 9 e 11 aprile alle 18:00 e alle 20:00 e il 10 aprile alle 20:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Sinalunga, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Cagliari e UCI Palariviera.UCI Alessandria, UCI Bolzano, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Villesse (GO), UCI Pesaro lo proietteranno il 9 aprile alle 18:00 e alle 20:00 e il 10 aprile alle 20:00.Il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietterà l’evento il 10 aprile alle 18:00 e alle 20:00, UCI Piacenza il 10 e 11 aprile alle 18:00 e alle 20:00.