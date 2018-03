L'IMMAGINE E LA PAROLA - Quattro film sull’universo donna alla sesta edizione

Les Gardiennes



26/03/2018, 08:35

Augusto Orsi



Si conclusa in questi giorni la sesta edizione deevento primaverile del Locarno Festival. Tre giorni di proiezioni, incontri e atelier che hanno avuto come soggetto l置niverso femminile e in particolare il tema della maternit. Le voci donne si sono espresse in 4 lungometraggi :di Robert Aldrich (1962),di Laura Bispuri, film passato all置ltima berlinale,di Susanna Nicchiarelli, premiato a Venezia 2017 e ai David di Donatello e l段neditodi Xavier Beauvois (Francia). I quattro lungometraggi sono stati debitamente apprezzati. La partecipazione di pubblico, nel rinnovato Gran Rex, ha registrato in totale oltre 1500 spettatori. Numerosa anche l誕ffluenza per gli eventi paralleli., che nella traduzione italiana potrebbe essere, che in questo caso sono donne che preservano le tradizioni familiari di una regione rurale della Francia in un periodo particolare, quello che va dal 1915 al 1920 quando gli uomini erano in guerra per difendere 斗a Patria.un regista atipico e autodidatta che sa osservare i fatti della vita degli individui, delle collettivit e trasporli in immagini che toccano i sentimenti degli spettatori e fanno nascere emozioni. Il suo linguaggio cinematografico un insieme armonico di parole ed immagini pittoriche, sovente lirico che va all弾ssenza della narrazione.Il successo pi importante della sua carriera di regista l弛ttiene nel 2010 al Festival di Cannes conche vince il Grand Prix delle Giuria. Il lungometraggio ottiene un sorprendente riconoscimento del pubblico in particolare quello francese, rimanendo in testa agli incassi per quattro settimane consecutive e raggiungendo i tre milioni di spettatori.l誕dattamento lirico, ma realistico allo stesso tempo del romanzo di d脱rnest P駻ochon che aveva gi ispirato il cineasta Henri-Georges Clouzot. Il racconto ha inizio nel 1915 nella campagna francese, dove nell誕ssenza degli uomini, che muoiono al fronte, le donne e gli anziani mandano avanti le fattorie.Filmato come un dipinto con svariate tonalit di colori,, che ricordadi Ermmanno Olmi, la cronaca della durezza del lavoro agricolo, del coraggio, delle passioni, della costanza di contadine nel ruolo di protagoniste, scandita dal passar delle stagioni e animata dalla continua apprensione per le vite degli uomini in guerra. L誕nziana e autoritaria Hortense (un弾ccellente), sua figlia Solange e la giovane e spontanea Francine sono le protagoniste di questa saga agricola nella quale le parole, non molte, scandite con ritmo 殿temporale creano, in sintonia con la natura, atmosfere nostalgiche di una felicit mai esistita.