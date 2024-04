LA SPIAGGIA DEI GABBIANI - On the road in barca

25/04/2024, 11:15

Duccio Ricciardelli



E' un on the road in barca a vela sul Conero, "", film commedia di. Si segue un gruppo di amici, ex compagni di scuola, durante una vacanza alla ricerca della felicità del passato, rifacendosi a tanti film commedia all'italiana degli anni' 80. L'atmosfera che si respira è gioiosa, le ambientazioni marine intorno al Conero e gli attori tutti giovani e bellissimi, trasportano lo spettatore su una barca a vela che diventa un "carrozzone divertente" di battute e situazioni tra il comico ed il tragico. Le dinamiche del passato però e le molte tensioni accumulate dagli amici negli anni, rendono il viaggio un incubo, quando un'imprevisto viene a sconvolgere la vita spensierata del gruppo di ragazzi.Curioso film marchigiano sostenuto dal Bando Cinema della Regione Marche e dalla Marche Film Commission. Il film è godibile ed è certamente ben confezionato, il problema principale dell'opera emerge da una sceneggiatura non sempre coerente, che si appoggia ad una recitazione comica non troppo brillante e a tratti sopra le righe. La scelta di inquadrare gli attori in posizione spesso centrale, con sguardo quasi in camera è un clichè narrativo che può delle volte riportare alla mente uno stile da sitcom, decisamente troppo televisivo e ridondante.