ITALIAN FILM FESTIVAL USA 14 - In 12 città ad aprile

22/03/2018, 10:57

Simone Pinchiorri



Quattordicesima edizione per l', la manifestazione itinerante in 12 città statunitensi, che promuove annualmente la miglior cinematografia italiana contemporanea.Il festival celebrerà il "2018 The Year of Italian Food" con l'anteprima statunitense del documnrtario "" di Ciro Fabbricino, dedicata alla cucina ed alla gastronomia napoletana; e con la proiezione del film "" di Antonio Padovan.Inoltre, per celebrare La Giornata della Ricerca Italiana, il 15 aprile, ricorrenza della data di nascita di Leonardo Da Vinci, sono previste due proiezioni del documentario "" di Valerio Jalongo, una alla'University of Michigan-Ann Arbor (14 aprile) ed alla Case Western Reserve University (15 aprile).Questa la lista dei film in rassegna:- In Guerra per Amore di Pif- Cucini di Ciro Fabbricino- Orecchie di Alessandro Aronadio- Easy - Un Viaggio Facile Facile di Andrea Magnani- Tutto Quello che Vuoi di Francesco Bruni- Funne - Ragazze che Sognavano il Mare di Katia Bernardi- La Tenerezza di Gianni Amelio- Questione di Karma di Edoardo Falcone- L'Ora Legale di Ficarra e Picone- Finchè c'è Prosecco c'è Speranza di Antonio Padovan- L'Ordine delle Cose di Andrea Segre- La Ragazza del Mondo di Marco Danieli- Il Senso della Bellezza - Arte e Scienza al CERN di Valerio JalongoSette i cortometraggi in competizione:- Il Tratto di Alessandro Stevanon- A Casa Mia di Mario Piredda- Pipinara di Ludovico Di Martino- Simposio Suino in Re Minore di Francesco Filippini- Crosstich Road di Ivan Selva- Lu Piscatori di Simone Marangi- Piccole Italiane di Letizia LamartireL', dedicherà da questa edizione uno spazio ai ragazzi, con la proiezione delle seguenti opere dedicate ai più giovani:- Climax di Amedeo Traversa- Ombra di Loredana Erbetta, Manuela Gualtieri, Irene Piccinato- Farfalle di Lisa Riccardi- Nino e Felix di Lorenzo Latrofa, Marta Palazzo- Merletti e Borotalco di Riccardo di Mario, Lilia Miceli, Anna Peronetto, Sara Tarquini- Due Piedi Sinistri di Isabella Salvetti- Oblo - Amazing laundrette di Martina Carosso, Ilaria Giacometti, Mathieu Narduzzi, Eura- Strollica di Peter Marcias- La Fonte di Mattia Venturi- MonsterMom di Cristian Guerreschi, Gaia Satya Matteucci, Alessandra Rosso, Giorgio Siravo- Il Mio Cane si chiama VentoPeter Marcias- Fragole di Alessandro Sasha Codaglio- Mamma Mia di Milena Tipaldo, Francesca MarinelliQuesto il calendario delle date del tour:- Cleveland: 2 - 20 aprile- Detroit: 4 - 29 aprile- Boulder: 5 - 21 aprile- Pittsburgh: 5 - 21 aprile- Kansas City: 5 - 26 aprile- St. Louis: 6 - 28 aprile- Chicago: 7 - 19 aprile- Memphis: 9 - 18 aprile- Portland: 19 - 29 aprile- Phoenix: 20 - 27 aprile- Indianapolis: 20 - 28 aprile- Milwaukee-Madison: 23 - 29 aprile