CORTINAMETRAGGIO - I Corti in Concorso del 20 marzo

20/03/2018, 17:21

L’ORA DEL BUIO – di Domenico De Feudis“L’ora del buio” è un corto che riesce nel suo obiettivo principale, ovvero instillare un senso di ansia e inquietudine nello spettatore, come ogni buon horror che si rispetti. Lo fa, non solo con l’ambientazione e la musica, ma anche con una piccola attrice protagonista, Maria Disegna, in grado di reggere quasi tutto il corto sulle sue spalle. Gli elementi sono pochi: un ambiente sporco e inquietante e una bambina che deve fuggire da una minaccia ignota. Nonostante ciò, Domenico De Feudis gestisce il corto perfettamente, con una regia ad hoc per generare angoscia, fine ultimo di un horror.SIMPOSIO SUINO IN RE MINORE – di Francesco Filippini“Simposio suino in re minore” è l’unico corto di animazione selezionato al Cortinametraggio e mette in scena i sentimenti, cullati da una colonna sonora blues. Un maiale e una donna vivono in un forno in mezzo al bosco e, sebbene si conoscano da sempre, fra i due non sembra esserci un buon rapporto, tanto da far prendere animare il forno stesso, innervosito dai loro battibecchi. Si racconta un affetto apparentemente logorato dalla convivenza e Francesco Filippini, che ha scritto e diretto il corto, lo fa con due personaggi tanto fiabeschi, quanto realistici.PRIMO – di Federica GianniQuando la città incontra la campagna, e viceversa, c’è sempre un senso di spaesamento. Primo, protagonista dell’omonimo cortometraggio diretto da Federica Gianni, è un romano in trasferta in un paesino toscano per conoscere i genitori della ragazza. Lui arriva propositivo e desideroso di fare buona impressione, ma si ritrova disorientato in una realtà in cui la sua virilità sembra essere messa alla prova. Un’opera con una regia precisa e pulita, accompagnata da pacifiche inquadrature della campagna Toscana.