FESTIVAL DI SPELLO VII - Sabato 24 febbraio l'inaugurazione

A. Sperduti, D. Cocchini, M. Landrini e S. Fiordi



20/02/2018, 08:00

Le telecamere si vanno via via accendendo ed il regista è pronto a gridare il suo settimo ciak, quello con cui si darà ufficialmente il via all’edizione 2018 del “”. L’appuntamento è a Spello, set privilegiato per le riprese di questa stupenda pellicola che vuole raccontare la storia che si cela dietro ad ogni grande film. Una storia fatta di uomini e donne che, nella penombra, immaginano, costruiscono e realizzano ogni minimo dettaglio e particolare della pellicola. Una storia che è quella degli artigiani del dietro le quinte, di costumisti e fotografi, di truccatori e compositori, di sceneggiatori, creatori di suoni e scenografi, che il Festival vuole celebrare e far conoscere al pubblico. Così che la visione di ogni film, possa essere per lo spettatore un’esperienza unica ed irripetibile, così come lo sono i colori, i suoni e le parole che l’accompagnano.Il taglio del nastro della settima edizione delsi terrà, dunque, sabato 24 febbraio alle 9.30 nella sala dell’Editto di Palazzo Comunale, a Spello. Ad intervenire Donatella Cocchini, presidente dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” che promuove la kermesse, Moreno Landrini e Irene Falcinelli, rispettivamente sindaco ed assessore alla cultura del Comune di Spello. Ed ancora Vincenzo Aronica, responsabile eventi del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che da diversi anni ormai collabora con il Festival, e poi rappresentanti dell’Istituto italiano di design di Perugia e Stefano Lazzari dell’Antica Bottega Tifernate. Ai saluti istituzionali seguirà l’inaugurazione delle due mostre allestite a Palazzo Comunale: “” a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e “” realizzata dall’Antica Bottega Tifernate.Ilentrerà poi nel vivo della sua settima edizione con la proiezione di “”, film d’arte prodotto da Sky in collaborazione con i Musei Vaticani, Magnitudo Film e Nexo Digital, in programma alle 17 al Teatro Subasio di Spello. Introdurranno l’opera Cosetta Lagani, Responsabile e Direttore Artistico Cinema D’arte Sky e del film, la sceneggiatrice Laura Allievi e l’attrice Angela Curri. Presente anche il produttore esecutivo ed attore Roberto Andreucci. L’appuntamento sarà anche l’occasione per ricordare Luca Viotto, regista del film scomparso prematuramente a febbraio dello scorso anno. Si tratta del primo film per il cinema mai realizzato su Raffaello Sanzio, uno degli artisti più celebri al mondo e simbolo del Rinascimento. Un’opera inedita, innovativa ed emozionante, in cui il mondo dell’arte dialoga con quello del cinema. A vestire i panni di Raffaello c’è Flavio Parenti, affiancato da Enrico Lo Verso nel ruolo del padre, Giovanni Santi, con Angela Curri in quello dell’amata Fornarina e Marco Cocci come Pietro Bembo. La ricostruzione delle scene storiche di finzione è stata curata da eccellenze del mondo del cinema, tra cui lo scenografo Francesco Frigeri e il costumista Maurizio Millenotti. La narrazione filmica è intervallata da momenti di appassionata digressione artistica affidata agli interventi di prestigiosi storici dell’arte: Antonio Paolucci, Antonio Natali e Vincenzo Farinella.La prima giornata delsi concluderà, poi, con la consueta serata di gala, l’“”, realizzato in collaborazione con Michele&Co, Perugina, la Strada dei Vini del Cantico e "Porchetta di Grutti...come una volta" di Mauro e Luca Benedetti. Nel corso della serata è prevista l’esibizione dei giovani allievi della Scuola comunale di musica “Biagini” di Foligno e una sfilata curata dall’Istituto italiano di design di Perugia e dallo stilista Massimo Fiordiponti.