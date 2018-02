LUCHINO VISCONTI ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO. IL CINEMA CHE MAI NON FU

Luchino Visconti



16/02/2018, 17:23

Gli studenti della Scuola Nazionale di Cinema del corso di Scenografia del secondo e terzo anno, diretto da, dal tutore del corso di Costume diretto da, dal tutor, hanno lavorato ad unaffrontando "" di Proust.avrebbe voluto farne un film ma cominci negli ultimi anni senza riuscire a finirlo. Ci resta la sceneggiatura scritta dao con la quale and in Francia a cercare i luoghi in cui girare, alcuni bozzetti di Tosi e un libro del fotografo Claude Schwartz che li aveva accompagnati.Limmensa opera proustiana stata una grande occasione di confronto per gli allievi dei due corsi del Csc, hanno ricostruito ambienti, paesaggi, atmosfere usando lantico metodo del bozzetto.Scrivenella presentazione della Mostra:Quello dei giovani allievi senzaltro un atto di coraggio affrontare per immagini limmensa poetica proustiana: la mostra composta da 46 bellissimi bozzetti disegnati dagli allievi di Scenografia e 20 figurini degli allievi di Costume.