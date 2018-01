IN PRINCIPIO - Concluse le riprese del corto di Daniele Nicolosi

Daniele Nicolosi



22/01/2018, 16:05

Si sono concluse sabato 6 gennaio le riprese del cortometraggio post apocalittico “”, diretto dal regista orbassanesee prodotto da Associazione Metropolis Film con il supporto della Film Commission Torino Piemonte e della Città di Orbassano.Nel cast del cortometraggio due attori conosciuti come, che interpretano rispettivamente un uomo e un vecchio in uno scenario di distruzione. La storia segue la vicenda di un uomo che vaga in una terra malata e inospitale alla ricerca della propria famiglia. Quando giunge in una città abbandonata incontra un vecchio con cui inizia un dialogo dai risvolti sconcertanti.Il cortometraggio è stato girato in quattro giornate. La prima ad Orbassano presso il Parco Ilenia Giusti, già location del precedente corto “Along the River”, e tre giorni presso l’area di gioco da softair Dynamic Field a Cameri, in provincia di Novara.La troupe, composta da circa venti persone, ha visto coinvolti i ragazzi dell’Associazione di Orbassano. Paolo Nicolosi come direttore di produzione, Marco Mancini come compositore, Federica Passione come make-up artist e tutti gli altri affiancati da veri professionisti come Francesco Crivaro direttore della fotografia, Lorenzo Nicolosi e Alberta Avanzi come scenografi e costumisti e Denis Sabato come elettricista e che curerà anche il montaggio.Una nuova sfida vinta, raccontare una storia piuttosto atipica nel panorama cinematograficoitaliano. Il cortometraggio è stato prodotto dall’Associazione e ha ricevuto dei contributi anche dalla Città di Orbassano e ha vinto il bando per i corti della Film Commission Torino Piemonte.A brevissimo si partirà con il montaggio, la post produzione e la realizzazione delle musiche composte da Marco Mancini. Si prevede l’uscita nei circuiti dei festival nazionali e internazionali verso aprile, con la speranza di trovare una distribuzione interessata a diffonderlo il più possibile.