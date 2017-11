OMBRE DELLA SERA - Al Circolo del Cinema Kinoglaz di Livorno

17/11/2017, 13:08

SarÓ proiettato a Livorno, domenica 19 novembre 2017 al Circolo del Cinema Kinoglaz, presso il Centro Artistico Il Grattacielo (via del platano,6) all'interno della rassegna "" il docu-film "", opera prima di Valentina Esposito, prodotto da Simonfilm e Lupin Film, che racconta il mondo degli affetti di detenuti in misura alternativa ed ex detenuti che 'tornano a casa', tra rimpianti e una vita da ricostruire. Il film sarÓ proiettato alle ore 18:00 e sarÓ preceduto, alle ore 17:00 da un incontro-dibattito a cura di Arci SolidarietÓ Livorno, con gli attori del film Alessandro Bernardini, Giancarlo Porcacchia e il livornese Matteo Cateni, attualmente impegnati con la compagnia Fort Apache Cinema Teatro e con la testimonianza di Giacomo Silvano, detenuto presso il Carcere di Volterra e attore della Compagnia della Fortezza. Alle ore 22:00 presso il Nuovo Teatro delle Commedie concerto dei Villa Sound, gruppo rap e hardcore latino capeggiato da Matteo Cateni. Biglietto unico a 5 euro e un euro per la tessera annuale.