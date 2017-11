MENTE LOCALE IV - Dal 17 al 19 novembre a Vignola

15/11/2017, 16:08

Torna anche quest’anno, il primo festival italiano dedicato al racconto del territorio attraverso l’audiovisivo, giunto alla quarta edizione e caratterizzato negli anni da una presenza itinerante sul territorio emiliano tra le province di Bologna e Modena: quest’anno le proiezioni dei film si svolgeranno nella città d’arte di Vignola dal 17 al 19 novembre, con eventi speciali in Valsamoggia.Cuore del festival il concorso nazionale ‘Mente locale’, alla seconda edizione, che ha chiamato a raccolta il meglio della produzione audiovisiva italiana sul tema del racconto del territorio: su 192 opere iscritte da 17 regioni italiane ne sono state selezionate 12, di cui 2 in anteprima assoluta, di tutti i generi e formati, di autori provenienti da tutta Italia. Il concorso si svolgerà interamente al teatro Cantelli, nel cuore del centro storico di Vignola.Nei dodici film in concorso il tema del territorio è fortemente presente e declinato in molti modi e linguaggi: il corto in anteprima nazionale "" su uno straordinario condominio di artisti nel cuore di Reggio Emilia, e il racconto dello storico caffè veneziano ""; la seconda anteprima nazionale, "", ‘mockumentary’ sui parcheggiatori di Palermo e lo sguardo ironico sulla "" a Salerno; l’empatia con il pensionato dei Quartieri Spagnoli di Napoli detto ""; lo sguardo poetico sul liscio ballato all’alba in Romagna di "" e il giro d’Italia musical-rurale di ""; la Sardegna magica e sospesa di "", corto già premiato con il David di Donatello, e le storie dei pescatori del porto di Molfetta di ""; infine tre sguardi di autori italiani su altri territori: Inner me, racconto di un Congo in cui essere donna e avere un handicap è una maledizione; "", l’addio al suo amatissimo paese da parte di un giovane curdo in cerca di fortuna; e "", incontri e riflessioni sulla difficile resistenza dell’agricoltura contadina in Romania.I film selezionati saranno proiettati alla presenza degli autori, che dialogheranno con il pubblico.La giuria, composta da Enza Negroni, Presidente DER – Documentaristi Emilia-Romagna e regista (Presidente di giuria); Silvestro Serra, Direttore della rivista ‘Touring – Il nostro modo di viaggiare’ e direttore comunicazione e relazioni istituzionali Touring Club Italiano; Gabriele Veggetti, giornalista, critico cinematografico e docente; Loris Lepri, autore e studioso di cinema, assegnerà al vincitore il premio ‘Mente locale – visioni sul territorio 2017’, del valore di 1.000 Euro.A questo premio si affianca quest’anno una novità: a consolidare la partnership con il Touring Club Italiano è la nuova istituzione di una ‘menzione speciale TCI’, legata al concorso, che sarà assegnata dal Touring Club al lavoro che maggiormente rispecchia i valori della storica associazione italiana.Chiuderà il festival la replica del film vincitore, prevista per domenica 19 alle 20,30 al Teatro Cantelli di Vignola, sede di tutte le proiezioni.La premiazione del festival, come è ormai consuetudine, è un momento conviviale e di festa: quest’anno si svolgerà sulle colline più belle d’Emilia, tra i vigneti della Valsamoggia. Nella antica torre di Corte d’Aibo autori, giuria e amici del festival festeggeranno l’assegnazione dei premi ai vincitori. A seguire, un racconto del territorio attraverso il sapore, un percorso del gusto, tra brindisi e assaggi locali. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con ViviValsamoggia, una rete di imprese locali nata per far conoscere il territorio e il suo ricco patrimonio enogastronomico attraverso eventi, per vivere un’esperienza di scoperta e viaggio nel segno dell’autenticità.Domenica 19 novembre alle 17,30 sarà presentato dagli autori il mediometraggio "", di Stefano Massari e Stefano Pasquini: il viaggio di una compagnia teatrale, il Teatro delle Ariette, attraverso il proprio territorio, la Valsamoggia, a bordo di una roulotte trainata da una 2 Cavalli in occasione di un tour nelle piazze dedicato al tema degli ‘stranieri’. Un racconto semplice e poetico realizzato con le immagini e le testimonianze raccolte durante il percorso del progetto e la tournée dello spettacolo.Una sezione speciale del programma è dedicata a "", una nuova serie televisiva che racconta il territorio in maniera un po’ speciale. Domenica 19 novembre alle 19,30 andremo insieme alla scoperta del mondo dei Cowboys italiani. Lo sapevate che tra Bologna, Modena e Reggio Emilia batte il cuore italiano della passione per il mondo Western? Allevamenti e campioni, ma anche semplici appassionati di trekking a cavallo e di balli country popolano sempre di più le province emiliane. La serie, girata prevalentemente in Emilia-Romagna ma anche in Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio e prodotta da Quadrio e PopCult con Carta Bianca, sarà sugli schermi nel 2018, ma sarà possibile vederne alcuni estratti commentati dagli autori durante l’edizione 2017 di Mente Locale.