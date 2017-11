THE BROKEN KEY - Le musiche di Lamberto Curtoni

Soundtrack "The Broken Key"



" è il nuovo film Gothic Fantasy del regista italiano Louis Nero, con Christopher Lambert, Rutger Hauer, Michael Madsen, Geraldine Chaplin, William Baldwin, Maria de Medeiros, Kabir Bedi, Franco Nero, Andrea Cocco – in uscita in 250 sale italiane il 16 novembre 2017 - coprodotto da una cordata internazionale di indipendenti guidate da L’Altrofilm e TFP." è stato girato tra Egitto, Inghilterra e prevalentemente in Piemonte, in luoghi come l’Abbazia di San Michele della Chiusa (Sacra di San Michele), i comuni di Saliceto e Rosazza, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea.La colonna sonora originale, edita da Warner Chappell Music Italiana e Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, è stata completamente affidata ad un’unica mano: il giovane torinese, compositore e violoncellista cresciuto alla scuola di Sollima.Noto, nonostante la giovane età, per le continue relazioni, razionali ed emotive, con temi quali scienza, ipnosi e ricerca su fonti rare, che ispirano le sue composizioni, Lamberto Curtoni ha lavorato sulle musiche di The Broken Key per un anno intero, creando un universo inquieto che ben si presta al genere del film, ma che sicuramente godrà di vita propria sia in veste discografica sia nei tanti live che punteggiano la carriera di uno dei giovani compositori più promettenti del panorama europeo.La scrittura, prevalentemente sinfonica, vede protagonista la Curtain’s Orchestra, organico di 50 elementi che omaggia nel nome il Curtain Theatre di Londra, teatro elisabettiano che ospitò i primissimi lavori di Shakespeare, quindi fu distrutto da un incendio. Ovviamente l’assonanza con il cognome del compositore denuncia subito che si tratta di un’orchestra eminentemente torinese, formata dagli amici di sempre di Curtoni, tutti impegnati nelle due orchestre storiche della città. All’interno della colonna sonora si trovano poi interventi di ensemble minori o veri e proprio solo, così da identificare musicalmente i singoli personaggi con temi precisi che confluiscono tutti nel tema principale e nella canzone Waiting for you, interpretata dal mezzo soprano islandese Kristin Sveinsdottir, nota al pubblico dei melomani per le sue esibizioni in Scala e per la sua partecipazione al coro islandese Graduale Nobili, più volte esibitosi con Bjork e lo scorso anno con Lamberto Curtoni stesso con il progetto di musica sacra presentato alla Chiesa Valdese di Milano.