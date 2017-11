IDFA XXX - I numeri ed i partecipanti della Delegazione Italiana

13/11/2017, 15:22

36 delegati. 26 società. 3 progetti selezionati al Forum. 2 film selezionati al Festival. Questi i numeri della Delegazione Italiana all'IDFA 2017, organizzata da Doc/IT.I delegati italiani, che sarrno presenti ad amsterdam sono:- Alkermes Film - Enrico Pacciani- APT - Gioia Avvantaggiato- Berta Film - Stefano Mutolo, Jouni Kantola- Bizef Produzione - Stefania Casini​- Doc Service - Paolo Luigi De Cesare​- DocLab - Sophia Luvarà- Doc/it - Elisa Trento- Duel: Film - Franco Dipietro​, ​Emanuela Barbarano- Frankie Show Biz​ - Francesco Bizzarri​- GA&A - Lucio Mollica​- Italian Trade Agency - Valentina Mulas- I Wonder Pictures - Andrea Romeo, Alessandro Di Pasquale​- Indyca​ - Simone Catania, Francesca Portalupi​​, ​Michele Fornasero, Cristina Rajola​- Mammut Film - Ilaria Malagutti, Alessandro Rossi​- Michelangelo Film - Pepi Romagnoli​- Nanof - Filippo Macelloni, Beniamino Barrese​- Ondemotive Productions​ - Luca Vullo​- Quasar Multimedia - Marta Zaccaron​- Reassemblage Produzioni Audiovisive - Christian Nicoletta​- Red Rock Goat - Davide Morabito, Glenda Galliano​- Studio Kairos - Daniele Di Domenico​- Taiga - Gabriele Veronesi, Luca Bedini​- Toscana Film Commission - Stefania Ippoliti- VideoAstolfoSullaLuna​ - Francesca Conti​- ZaLab - Maud Corino​- Zenit Arti Audiovisive - Massimo Arvat​I progetti della delegazione italiana selezionati all'Isono:• "" di Beniamino Barrese, produzione Nanof• "" di Enrico Cerasuolo, produzione Estelle Fialon / Les Films du Poisson in co-produzione con Zenit Arti AudiovisiveIl film della delegazione italiana selezionato all'IDFA, in, è "" di Giovanni Totaro, prodotto da Indyca, Zenit Arti Audiovisive, Rai Cinema; in collaborazione con Inthefilm ed Onirica,