FESTIVAL DI SIVIGLIA XIV - Tre premi per il cinema italiano

I premiati della XIV edizione del Festival di Siviglia



12/11/2017, 16:11

Simone Pinchiorri



Annunciato il palmares della quattordicesima edizione del(Spagna).Tre i premi per cinema italiano:miglior attrice per la sua interpretazione in "" di Roberto De Paolis, Pio Amato miglior attore per il suo ruolo in "" di Jonas Carpignano. ed il premio Eurimages alla miglior co-produzione europea a "" di Leonardo Di Costanzo.Questi tutti i premi assegnati:A FÁBRICA DE NADA di Pedro PinhoWESTERN di Valeska GrisebachZAMA di Lucrecia MartelBARBARA di Mathieu AmalricThierry de Peretti per A VIOLENT LIFESelene Caramazza per CUORI PURIPio Amato per A CIAMBRAMaria von Hausswolff PER WINTER BROTHERSNIÑATO di Adrián OrrPIN CUSHION di Deborah HaywoodTHE WILD BOYS di Bertrand MandicoDISTANT CONSTELLATION di Shevaun MizhariTERNURA Y LA TERCERA PERSONA di Pablo LlorcaEL MAR NOS MIRA DE LEJOS di Manuel Muñoz RivasEL MALVADO ZORRO FEROZ di Benjamin Renner y Patrick ImbertJUST CHARLIE di Rebekah FortuneINSYRIATED DI Philippe Van LeeuwL’INTRUSA di Leonardo di CostanzoTIERRA DE DIOS di Francis LeeEL MUNDANAL RUIDO di David MuñozAYER O ANTEAYER di Hugo Sanz RoderoDIFERENCIAS DI Isabel AlberroTIERRA FIRME di Carlos Marqués-MarcetMR GAY SYRIA di Ayse Toprak