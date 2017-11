VIAEMILIADOCFEST 2017 - Il Premio Cinemaitaliano.info a "Biografia di un Amore"

Biografia di un Amore



11/11/2017

La giuria deldell'ottava edizione del, composta da Stefano Amadio, Antonio Capellupo, Carlo Griseri e Simone Pinchiorri, ha decretato come miglior documentario "", opera diretta da Samuele Rossi, con la seguente motivazione: "".Dopo la perdita della moglie Neliana, a seguito di una lunga battaglia con l'Alzheimer, Germano, 91 anni, ex partigiano, artista, anima inquieta, combatte nella nuova condizione di uomo solo contro notti inquiete ed antiche ferite. Deciso a non far passare i suoi giorni inutilmente, riprende l’idea di un contestato Monumento alla Solidarietà da costruire nella piazza del paese. Nel mentre il ricordo della vissuta con Neliana si intreccia inevitabilmente al suo presente.