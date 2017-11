IL PREMIO - Wrongonyou autore delle musiche

Alessandro Gassmann e Wrongonyou in "Il Premio"



, il cantautore romano dal sound internazionale, partito con il suo folk in inglese da Soundcloud e approdato sui palchi del Primavera Sound di Barcellona e dell’Home Festival di Treviso, firma la colonna sonora del film di Alessandro Gassmann "", con il singolo inedito “”.L’artista ha composto assieme ala colonna sonora del film, in cui è anche attore.Dopo aver conquistato il palco del Primavera Sound di Barcellona e dell’Home Festival di Treviso con brani come “The Lake” e “Killer”,è ora al lavoro sul nuovo atteso album che uscirà nei primi mesi del 2018.Il suo è un progetto neo folk in lingua inglese, attento alla melodia e alla sperimentazione, insolito nel panorama musicale italiano e per questo in grado di attirare un pubblico attento e curioso che in questi anni ha seguitoin tanti concerti in tutta Italia e anche all’estero.Il cantautore si era fatto notare grazie ad alcuni suoi brani caricati su Soundcloud che avevano attirato l’attenzione prima di un professore di Sound Technology all’università di Oxford, che gli fece incidere i primi 4 singoli, e poi della Carosello Records con cui ha pubblicato il primo ep “The Mountain Man” (2016).Dopo l’uscita del singolo “I Don't Want To Get Down” che anticipa l’uscita del nuovo disco,ha in serbo un’altra sorpresa per i suoi fan, che verrà svelata in queste settimane.si è avvicinato alla musica folk grazie ad artisti internazionali come Bon Iver e Fleet Foxes. Da subito si è fatto conoscere come un giovane talento fuori dal comune che con la sua musica innovativa e autentica arriva dritto al cuore. Tra i suoi singoli di maggior successo “Killer” e “The Lake”.