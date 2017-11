CINE40 - Dieci anni di cinema italiano al Palazzo delle Esposizioni di Roma

Uan scena del film "Teresa Venerdì"



Al Palazzo delle Esposizioni di Roma riprende il viaggio a ritroso nel tempo attraverso i decenni del grande cinema italiano e, dopo lo straordinario successo di Cine70, Cine60 e Cine50, dal 9 novembre saranno protagonisti gli anni ’40, con una serie di capolavori firmati da maestri come De Sica e Rossellini, Germi e De Santis, Visconti e Blasetti. Promossa da Azienda Speciale Palaexpo e Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, Cine40 permetterà agli spettatori di ogni generazione di riscoprire sul grande schermo uno dei periodi più drammatici e insieme creativi della nostra storia, con 36 film riproposti rigorosamente in pellicola 35mm e a ingresso libero fino a esaurimento posti.La rassegna inizierà esplorando i titoli più interessanti del cinema del periodo bellico, in gran parte schiacciato da scialbe pellicole d’evasione e film di propaganda imposti dal regime, ma capace anche di commedie irresistibili come quelle di Camerini e del giovane De Sica ("") e delle prime prove di autori di genio come Rossellini e Visconti (""), senza dimenticare outsider come Mario Soldati (""), Renato Castellani ("") o Eduardo De Filippo, che nel 1943 esordisce alla regia con "". Con la fine della guerra esplode la rivoluzione neorealista, protagonista del programma con alcuni dei capolavori che fecero conoscere il cinema italiano in tutto il mondo, da "" a "", da "" a "". Ma in quegli anni brillano anche l’epica popolare di "" di De Santis e l’indagine sociale di Pietro Germi (""), mentre la commedia rifiorisce grazie a interpreti come Totò (I due orfanelli) e registi come il Luigi Zampa de "". Quest’ultimo è inoltre uno dei tanti film in cartellone, da Campo de’ Fiori a "", con protagonista una formidabile Anna Magnani, destinata a diventare il volto più emblematico di questa stagione irripetibile.L’inaugurazione di, giovedì 9 novembre alle ore 21.00, spetta a una trascinante commedia degli equivoci diventata un piccolo classico, "", opera seconda di De Sica, anche protagonista a fianco di Carla Del Poggio. Seguirà venerdì 10 "" di Mario Camerini, altro gioiello di divertimento, con Amedeo Nazzari e Assia Noris, mentre sabato 11 sarà il turno di "" di Alessandro Blasetti, esempio perfetto di cinema avventuroso destinato a una lunga fortuna critica. A concludere il primo fine settimana di programmazione, domenica 12 novembre è in cartellone "" di Roberto Rossellini, primo capitolo di una trilogia di propaganda diretta dal grande regista, già capace di osservare la guerra con il rigore documentario dei suoi capolavori futuri.