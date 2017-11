OSCAR 2018 - "Confino" candidato per i corti d'animazione

Locandina "Confino"



07/11/2017, 15:30

La rivista statunitense dedicata al cinema d’animazione Cartoon Brew ha pubblicato la lista ufficiale dell’contenente i sessantatre cortometraggi d'animazione che stanno concorrendo per una nomination agli Oscar 2018. Tra questi, un unico film italiano, "", del regista. Il cortometraggio, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il Gryphon Award +18 e il Premio Amnesty International alla scorsa edizione del Giffoni Experience e una nomination ai Globi d’Oro, č infatti vincitore del Bruce Corwin Award, il premio che il Santa Barbara Film Festival assegna ai cortometraggi e che č tra quelli riconosciuti dalla Academy per accedere alle selezioni per l’ambita statuetta.Il corto, le cui musiche sono firmate dal compositore Gioacchino Balistreri, č ambientato in epoca fascista e racconta la storia di un artista di ombre cinesi che, dopo avere deriso Mussolini durante uno spettacolo, viene confinato su un’isola per trovare il suo riscatto dalla prigionia e dalla solitudine grazie alla sua arte.Il link con l’elenco ufficiale dei film in concorso: http://www.cartoonbrew.com/awards/2018-oscars-63-animated-shorts-competing-year-exclusive-154329.html