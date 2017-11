LA GUERRA DEI CAFONI - Continua il giro del mondo

07/11/2017, 11:36

Dopo le numerose partecipazioni ai Festival e rassegne internazionali di tutto il mondo tra cui: Rotterdam, Pechino, Buenos Aires, New York, Monaco di Baviera, Copenaghen, "" sbarca in Spagna e di nuovo negli USA.Due appuntamenti importanti per la pellicola prodotta da Daniele di Gennaro per Minimum Fax Media con la regia di Davide Barletti e Lorenzo Conte tratto dal libro “La Guerra dei Cafoni” di Carlo D’Amicis, edito da minimum fax nel 2008.L' 8 e il 9 novembresarà presentato in competizione nella 14° edizione del festival Europeo diall'interno della sezione "Cinefélos del futuro".Il Festival di Siviglia con questa sezione si pone l’obiettivo di arrivare agli adolescenti e di formare quindi un pubblico di futuri cinefili usando come strumento di alfabetizzazione l’esperienza cinematografica. La giuria che premierà il vincitore sarà formata dagli stessi giovani spettatori.Il 10 e 13 novembre con due proiezioni speciali nel centralissimo cinema Uptown “La Guerra dei Cafoni” sbarca in USA nella città didove si svolge il prestigiosoche continua la tradizione del festival del cinema italiano inaugurata dal Seattle International Film Festival nel 2008.Il Festival presenta i migliori film italiani delle ultime due stagioni, includendo sia titoli di box office e mainstream che titoli indipendenti e opere prime. Con un programma di 16 titoli e talent ospiti, è il festival italiano più ampio della costa occidentale degli Stati Uniti. Dopo la partecipazione a Open Roads di New York e alle affollatissime proiezioni al Lincoln Center ecco una seconda tappa nordamericana per la corsa internazionale di questo film.