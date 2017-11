Note di regia di "Contro"

Il lungometraggio “Contro” è il frutto di due anni e mezzo di lavoro complessivi da parte della RdM Company.Il lavoro non è però stato continuativo, dato che tutti i membri del gruppo sono impegnati principalmente in altre attivit`a e si dedicano alla cinematografia unicamente per diletto.Ciononostante questo film ha permesso a tutti i ragazzi della RdM Company di crescere molto dal punto di vista tecnico e artistico, come si pu`o notare nel film stesso in cui sono presenti scene girate anche quasi due anni prima di altre.Ruben De March