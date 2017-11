CG ENTERTAINMENT - Tutte le uscite del 7 novembre

06/11/2017, 13:13

È un cinema al femminile quello che caratterizza le nuove uscite didel 7 novembre.A un solo mese dall’uscita in sala arriva in Dvd “” (ed. CG/Stardust) il docufilm di Giacomo Durzi che indaga il successo planetario della saga letteraria de “L’amica geniale” e della sua autrice, Elena Ferrante, considerata una delle persone più influenti al mondo, ma la cui identità resta ancora avvolta dal mistero.Tre donne, diverse tra loro, ma unite dalla stessa un’urgenza comunicativa, segnano il loro esordio come registe: l’attrice premio Oscar® Natalie Portman firma la sua prima regia con “” (ed. Mustang Entertainment) l’adattamento cinematografica del best-seller internazionale di Amos Oz “Una storia di amore e di tenebra”; Veronica Pivetti con “” (ed. CG entertainment) dirige un film di formazione che invita a superare ogni forma di pregiudizio, come recita la tag-line “se guardi con il cuore non c’è differenza”; “” (ed. CG/Tucker Film) è il folgorante film manifesto di Maysaloun Hamoud, che attraverso le storie di Leila, Salma e Nour racconta i sogni e le speranze di tre giovani donne.Un’intensa Francesca Neri è la protagonista di “” di Mirko Pincelli (ed. Mustang Entertainment) , un’importante coproduzione tra Italia e Gran Bretagna, in cui la Neri interpreta una madre coraggiosa costretta, in seguito ad un tragico evento, a riprendere in mano la sua vita e il suo futuro.Torna disponibile in dvd “” il film cult di Liliana Cavani con un’indimenticabile Charlotte Rampling in uno dei suoi ruoli più iconici (ed. General Video).Come ogni autunno CG propone ai collezionisti una vasta selezione di cofanetti: l’atteso box(ed. Raro Video) contente per la prima volta in Blu Ray “El Topo” e “La Montagna Sacra”; l’omaggio a Ridley Scott con "Soldato Jane", "L'Albatros", "Chi protegge il testimone" (ed. CG entertainment); è dedicata ai sex symbol Matthew McConaughey, Paul Walker e Joseph Gordon-Levitt la “Collezione Belli e Dannati” (ed. CG entertainment) contenente “Killer Joe”, “Lazarus Project” e “Hesher è stato qui”; “My Little Sister”, The Hounds” e “The Hoarder” compongono invece la “Collezione Brividi” (ed. CG entertainment).Tra le uscite del 7 novembre segnaliamo inoltre il thriller di Daniel Alfredson con Anthony Hopkins, “Go with Me” (in Dvd e Blu Ray ed. Minerva/CG/ Mustang) e “”, la commedia romantica di Ivan Silvestrini (ed. CG/Bolero) con Matilde Gioli e Matteo Martari.Dal prestigioso catalogo Sony HE CG distribuisce gli horror “Giovani Diavoli” di Rodman Flander e “Meeteing Evil” di Chris Fisher, i thriller “Blindato” (anche in Blu Ray) di Nimród Antal e “Prigione di vetro” di Daniel Sackheim, oltre alla commedia “Bobby Jones. Genio del Golf” di Rowdy Herrington.