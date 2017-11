ALICE NELLA CITTA' XV - L'orso Paddington protagonista a Roma

Paddington 2



03/11/2017, 18:04

sbarca a Roma. L’orsetto più simpatico del grande schermo insieme alla sua voce italiana,, saranno protagonisti domani ad. Alle 15.30 a Casa Alice la coppia dedicherà al pubblico una lettura del libro di "", edito da Mondadori, e l´8 Novembre alle 18.30 al Cinema Adriano presenzierà l’anteprima di beneficenza del film in collaborazione con l’associazione everychildismychild, che si batte per la tutela dei bambini colpiti dalla guerra in Siria.Il red carpet con l’orso Paddington e conavra’ lugo domani alle 12.15." è una nuova, travolgente avventura, che conferma il mix di ironia e azione del primo capitolo ma questa volta, il nostro protagonista dovrà affrontare un cattivo nuovo di zecca: Hugh Grant. Ad un’altra new entry come Brendan Gleeson, si aggiungono al cast i confermati Hugh Bonneville (Mr. Brown), Sally Hawkins (Mrs. Brown), Julie Walters (Miss Bird), Jim Broadbent (Mr. Gruber), Peter Capaldi (Mr. Curry), Madeleine Harris e Samuel Joslin (Judy e Jonathan Brown). Diretto ancora una volta da Paul King, "" sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures dal 9 novembre 2017.