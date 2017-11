VIEW CONFERENCE - Il View Award Contest 2017 a "NACHSAISON"

03/11/2017, 16:02

Si è conclusa la scorsa settimana la diciottesima edizione di, manifestazione unica in Italia capace di radunare ogni anno a Torino i più grandi nomi del cinema digitale e migliaia di appassionati.Un evento ricco di conferenze, workshop, proiezioni ma anche premi e riconoscimenti.Anche quest’anno decine di cortometraggi con animazioni 2D e 3D di studenti, appassionati e professionisti sono stati visionati da un’eccellente giuria internazionale incaricata di decretarne il migliore.Una scelta difficile che ha portato i giurati ad assegnare l’ambito VIEW AWARD CONTEST 2017 a, cortometraggio di animazione austriaco diretto da Daniela Leitner. Delicato ed emozionante, Nachsaison racconta la storia di una coppia di anziani stanchi l’uno dell’altra, fino a quando un giorno, dopo essersi addormentati sulla spiaggia, un evento incredibile riuscirà a risvegliare i loro sentimenti perduti.Il premio d’eccellenza della giuria è andato al cortometraggiodi Victor Garrido, ambientato in una foresta dove una navicella spaziale, bloccata lì per errore, si trova a dover fare i conti con un terribile predatore scagliatosi al suo inseguimento.Quattro Menzioni Speciali sono andate a:di Ivan Gerard,di Sarah Litzenberger,di Mian Quin e People ofdi Raghav Arumugam.La giuria VIEW AWARD CONTEST 2017 era composta da: Kim White (Pixar Animation Studios), Jason Bickerstaff (Pixar Animation Studios), Alessandro Jacomini (Disney Animation Studios), Mark Osborne (Director The Little Prince e Kung Fu Panda),Cinzia Angelini (Director MILA) e James Salomoni (studente dell’Università di Torino). A presiedere la giuria Maria Elena Gutierrez (CEO & Director di VIEW Conference e VIEWFEST).