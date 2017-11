FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - 65 Volte Anac

La presentazione alla Festa di Roma



03/11/2017, 15:10

Alessandra Alfonsi



Attraverso i racconti e le testimonianze inedite di soci e autori qualil'- ripercorre le tappe, l'evoluzione e l'affermazione dell'associazione in strettissima simbiosi con la storia del cinema italiano, con la storia d'Italia, con la formazione dei governi e, da ultimo, con gli effetti delle nuove tecnologie sull'industria cinematografica.L'incipit del documentario è affidato ad una sorta di "metacinema": al sogno realizzato di un giovane regista che vaga, con occhi, appagati e speranzosi, per le piazze storiche di Roma e con in mano il suo riconoscimento cinematografico, alla ricerca di un Maestro cui mostrarlo. E il Maestro, in questione, èe dalle conversazioni tra le due generazioni di autori cinematografici si passa alle testimonianze dei "veterani" del cinema italiano che attraverso le loro battaglie, lotte, ideologie e passioni in difesa dei diritti costituzionali e della libertà di espressione hanno contribuito ad affermare, sviluppo, difendere il cinema italiano: gli autori, i generi e le maestranze.Quella presentata venerdì 27 ottobre alle ore 17.00 presso la Sala Petrassi, seguita da un dibattito curato da, è una versione ancora non ultimata: un'opera collettiva prodotta da Anac e Capetown in coproduzione con l'Istituto Luce Cinecittà e in collaborazione con RaiCinema, Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale del Movimento Operaio e Democratico.Un documentario strutturato in quattro parti con le testimonianze disugli anni 40 e sul Neorealismo, disulla censura nel cinema italiano, disulle attività dell'Anac dal'68 ad oggi, di Callisto Cosulich, uno dei primi segretari dell'Anac che ricorda la nascita dell'associazione, disull'avvento della televisione commerciale in Italia, di Otello Angeli sulle battaglie del Sindacato, di Mino Argentieri che ripercorre la storia dell'Anac e di Giovanni Arnone sulle battaglie storiche degli autori.