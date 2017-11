LUCCA COMICS & GAMES 2017 - Il programma dell'Area Movie del 4 novembre

Pipì, Pupù e Rosmarina



03/11/2017, 11:46

Il primo imperdibile appuntamento di sabato 4 novembre nel fittissimo programma dell’di Lucca Comics & Games – a cura di QMI – è l’anteprima di "", film d’animazione diretto dacon le voci di Giancarlo Giannini e Francesco Pannofino che arriverà in sala per Bolero Film. D’Alò porta sul grande schermo, già noti al pubblico perché protagonisti della fortunata serie tv a loro dedicata con delle nuove appassionanti avventure. La proiezione (ore 11, c/o Cinema Centrale) sarà introdotta da Enzo d’Alò, con Maricla Affatato, voce della Luna e di Elvira, la gallina favorita del Sultano.Alle ore 12.30, al cinema Astra, Vision Distribution e Indiana Production portano le prime immagini in anteprima di "", dicon Frank Matano, entrambi ospiti di Lucca Comics & Games dove incontreranno il pubblico della manifestazione. "", diretto da Luca Miniero e scritto insieme Nicola Guaglianone e prodotto da Indiana Production, è il remake di "", film rivelazione tedesco campione d’incassi, e vede Matano tra i protagonisti accanto a Massimo Popolizio, nei panni del Duce che ritorna ai giorni nostri. La commedia si muove tra l’ilarità che suscita il personaggio visto come parodia di se stesso e l’inquietudine che nasce di fronte alla sua capacità di guadagnarsi ancora un seguito. Sono tornato sarà distribuito da Vision Distribution il 1° febbraio 2018.Alle 21.00, ancora al Cinema Astra è prevista l’anteprima nazionale di "" il film campione d’incassi in America prodotto dalla Blumhouse, nelle sale italiane dal 9 novembre distribuito da Universal. Diretto dal regista di Paranormal Activity 3 Christopher Landon, prodotto dal nuovo re del cinema di paura Jason Blum con un cast giovane tutto da scoprire, "" è uno slasher avvincente e sanguinolento che rivisita il tema del loop temporale.Alle 21.30 al cinema Centrale, Infinity in collaborazione con Warner Bros. propone, serata evento con la proiezione di "", 11a stagione su Infinity da fine gennaio e dal 13 Febbraio su Premium Joi, e a seguire The Big Bang Theory – L’episodio più bello di sempre scelto dai fan!Tra gli altri appuntamentidella giornata: Ore 13.30, c/o Cinema Centrale, la proiezione degli spin off "" e "" (TMS Entertainment); Ore 13.40, c/o Palco Area Musica, 20th Century Fox presenta "", live performance by Simone di Pasquale & Crew, dal palco di Ballando con le stelle a quello dis, per celebrare il film "", al cinema in Italia dal 4 gennaio; Dalle ore 14.00 alle 16.00 c/o Stand Universal Home Video (Loggiato Pretorio – Area Movie), la fumettista Claudia Nuke Razzoli firmerà un’illustrazione ispirata a "" e, per tutto il giorno, VR Experience con contenuti speciali di "" e""; dalle 15.00 fino alle 18.00, c/o Stand Infinity, (Loggiato Pretorio – Area Movie) speciale manicure ispirata alla serie tv ""; ore 15.30, c/o Cinema Astra, Warner Bros. Pictures Showreel, anticipazioni e anteprime 2017-2018 con materiali inediti di ""; ore 16.00, c/o Cinema Centrale, "" (Tim Vision) e a seguire i trailer della 5a stagione; ore 20.30 c/o Cinema Centrale, "" e, in apertura, breve presentazione dell’omonimo fumetto Archie Comics, distribuito da BD Edizioni, da cui è tratta la serie tv, in Italia in onda su Premium Stories dal 9 Novembre 2017 alle 21.15.