LA CHIESA - Al via il crowdfunding di CG

03/11/2017, 10:27

Dopo il successo delle Special Edition dei due cult di Dario Argento, “” e “”,ha deciso di sorprendere i fan con un nuovo progetto START UP!: “”, l’imperdibile film di, scritto e prodotto da Argento, potrà essere pubblicato in Edizione Speciale, Limitata (500 copie), Numerata e Autografata grazie al supporto dei crowdfunder. Infatti, affinché il progetto vada in stampa sarà necessario che vengano effettuati almeno 300 preacquisti tramite il servizio di crowdfunding START UP! entro il 24 novembre Per ringraziare tutti i partecipanti alla campagna di crowdfunding CG pubblicherà i loro nomi all’interno della confezione.L’Edizione Speciale, Limitata, Numerata e Autografata sarà così composta:- Nuovo packaging con l’artwork realizzato in esclusiva assoluta per questo progetto da dal collettivo Malleus, in formato Ecolbox con apertura a libro di 17,7cm x 26,7cm e spessore di 2,7cm- il Dvd e il Blu ray del film, realizzati a partire dal nuovo master HD fornito da RTI, saranno contenuti in un digipack con la riproduzione dell’artwork originale- Bonus inediti tra cui le video interviste a Michele Soavi e a Dario Argento- il libro di 120 pagine “La Chiesa - L’apocalisse dei demoni” appositamente scritto e curato da Davide Pulici/Nocturno- 1 card da collezione autografata da Michele Soavi- un ringraziamento speciale agli spettatori che hanno partecipato alla campagna START UP! con la pubblicazione dei loro nomi all’interno della confezioneL’Edizione Speciale, Limitata, Numerata e Autografata de “La Chiesa” sarà disponibile solo sul sito ufficiale di CG Entertainment www.cgentertainment.it al prezzo di 59,99 Euro.SINOSSI. Nel Medioevo un’orda di Cavalieri Teutonici massacra tutti gli abitanti di un villaggio in odore di stregoneria e, radunati i cadaveri in una fossa comune, li sotterra, sigillando il posto con una enorme croce in pietra sulla quale verrà innalzata una cattedrale. Solo una bambina scampa alla strage. Secoli più tardi, ai giorni nostri, il bibliotecario Ewald ha l’incarico di catalogare i manoscritti di un’antica chiesa nel cuore di una città tedesca. Entrato in confidenza con la restauratrice Lisa e con altri personaggi, tra i quali la figlia del sagrestano, Lotte, che somiglia come una goccia d’acqua alla ragazzina dell’eccidio medievale, Ewald si va convincendo che la cattedrale celi nelle fondamenta un orribile, demoniaco, segreto, collegato agli antichi fatti di sangue.