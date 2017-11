TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - STELLA 1

Una scena di "Stella 1"



01/11/2017, 17:23

Luca Corbellini



Reduce dal successo di pubblico e critica nello scorso agosto ad Hollywood all’Hollyshorts, dove è stato presentato in prima mondiale, “” di Roberto D'Ippolito e Gaia Bonsignore è una fiaba moderna che narra, con un intreccio insolito, le fantasie di Stella, una bambina che desidera essere un’astronauta e che, grazie alla complicità della sua “base” (mondo adulto), mantiene questo sogno vivo con una serie di missioni fantastiche. Stella sarà però costretta ad atterrare bruscamente nel mondo reale e scontrarsi con una serie di eventi inaspettati che culmineranno con un dolce inganno: sarà l’attaccamento ai propri sogni a determinare il suo successo anche in questa singolare, si fa per dire, missione.Il cortometraggio analizza il rapporto tra genitore e figlio e il modo a volte rischioso, ma senza dubbio affascinante, in cui gli adulti, spesso per necessità, sono portati a giocare con la fantasia dei bambini, ritornando loro stessi bambini. “” trae ispirazione dalle recenti gesta di Samanta Cristoforetti, che ha saputo con tanta passione rovesciare quel concetto di genere che certi lavori o professioni siano a completo appannaggio di un solo pubblico maschile. C’è una forte contaminazione del cinema di Michel Gondry, con animazioni ed uso sapiente degli effetti speciali, mescolando il live action all’animazione 3d.