LUCCA COMICS & GAMES 2017 - Il programma dell'Area Movie del 2 novembre

Star Trek: Discovery



01/11/2017, 12:22

Il programma della seconda giornata dell’di, a cura di QMI, prende il via alle 14, allo Stand Universal (Loggiato Pretorio) dove il fumettista Alberto Pagliaro firmerà una speciale illustrazione ispirata a Trasformers – L’ultimo cavaliere.QMI porta per la prima volta a Lucca Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo con oltre 109 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, che giovedì 2 novembre sarà presente a Lucca Comics & Games con un appuntamento imperdibile dedicato a uno dei titoli Netflix più amati: Star Trek: Discovery lo show sulle avventure della Flotta Stellare che continua la storia dell'iconico franchise.A parlare della serie (ore 14.30, Teatro del Giglio) saranno Sonequa Martin-Green (che veste i panni del Primo Ufficiale Michael Burnham), Jason Isaacs (che interpreta il capitan Gabriel Lorca), Shazad Latif (ovvero il Tenente Tyler) e il produttore esecutivo Aaron Harberts).Star Trek: Discovery è in esclusiva su Netflix dal 25 settembre con un episodio a settimana: i primi otto episodi saranno rilasciati con cadenza settimanale fino a lunedì 6 novembre, per poi riprendere a gennaio 2018.Alle 15 presso lo stand di INFINITY - presente con proiezioni e iniziative speciali, legate al tema dei supereroi e all’arrivo di serie tv in anteprima esclusiva - per la giornata promozionale Film Fox è prevista la proiezione di The War - il pianeta delle scimmie, pellicola fantascientifica del 2017 diretta dal regista Matt Reeves. Dal 2 al 5 novembre entriamo nel mondo della nail art della serie tv Claws, disponibile in anteprima esclusiva su Infinity dal 1° novembre. Direttamente nello stand Infinity sarà presente un corner di nail art in perfetto stile Claws.