LEO DA VINCI - MISSIONE MONNA LISA - Al Lucca Comics & Games

31/10/2017, 12:41

, l’attesissimo film di animazione, prodotto da Gruppo Alcuni, che arriverà nelle sale italiane l’11 gennaio 2018, irrompe con i suoi pennelli, tavolozze e colori al2017 – organizzato da QMI. Dall’1 al 5 novembre 2017, all’interno dell’area junior dedicata al cartone animato, i più piccoli potranno mettersi alla prova in un vero e proprio laboratorio di pittura, scoprendo così il vero artista dentro di loro e portarsi a casa come ricordo una Polaroid di questa fantastica esperienza.è un film animato su una delle figure più enigmatiche di tutti i tempi, Leonardo da Vinci, e ne ricrea il suo mondo, fatto di scoperte geniali, invenzioni intelligenti e un grande sogno: riuscire a volare. Insieme a lui in questa avventura, vecchi e nuovi amici, tra cui la forte e determinata Lisa, di cui Leo è innamorato senza ancora saperlo. E poi ci sono i cattivi, che non esitano a ricorrere alle maniere forti per raggiungere il loro obiettivo: recuperare un tesoro sotto le acque del mare vicino all’Isola d’Elba, servendosi di una delle invenzioni di Leonardo. Un film leggero e divertente, che però nel profondo dà una lezione che non conosce età: non smettere mai di inseguire i propri sogni, perfino quando sembrano impossibili, e sperimentare sempre, sfidando i propri limiti.Prodotto da Gruppo Alcuni,è diretto da Sergio Manfio e sarà distribuito da Videa.