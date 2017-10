FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Annalisa De Simone presenta “Le mie ragioni te le ho dette”

Il red carpet a Via della Frezza



31/10/2017, 11:44

Via della Frezza, location ufficiale della 12a edizione della, continuerà ad allargare i confini della Festa, sin nel cuore della Capitale, fino al 4 novembre, tra Piazza di Spagna e Piazza Augusto Imperatore.Domani, mercoledì 1 novembre, a partire dalle 18.30, l’Art Gallery di Via della Frezza 43 ospiterà, che presenterà il libro, edito da Marsilio Editori. Per il precedente romanzo, Non adesso, per favore (sempre edito da Marsilio),è stata candidata al Premio Strega.Lettrice d’eccezione, l’attrice(Squadra antimafia, R.I.S., Che Dio ci aiuti, Il Commissario Manara).Grazie al patrocinio di Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Cinema per Roma e Fondaco Roma porteranno così lanel cuore della città, in uno spazio dove regnano glamour e stile,dove cinema, art design e moda si incontrano.Nato da un’idea di Alessandra Marino con Emanuela Mafrolla e Nathalie Aalbers, FONDACO Roma è uno di quegli esempi di imprenditoria coraggiosa, mecenatismo e visione che diventano realtà.UnConcept unico ed innovativo, che vede la Capitale di nuovo protagonista tra le grandi città mondiali nell’anno in cui è stata riconosciuta dall’UNESCO “Creative City of Film”.L’iniziativa che lega Via della Frezza alla Festa del Cinemadi Roma nasce grazie alla collaborazione di Gruppo HDRA e EMMEPI STRATEGIE, agenzia leader nel suo settore, specializzata nello studio, nella progettazione e realizzazione di progetti mirati nel mondo del cinema e dell'entertainment. Media partner della prestigiosa iniziativa il magazine “F” diretto da Marisa Deimichei.