TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - BIRTHDAY

Una Scena di "Birthday"



04/11/2017, 15:47

Carlo Griseri



Luna piena, casa di riposo collocata in una vecchia casa sperduta, ambienti tetri: è questa l'ambientazione in cuiambienta il suo cortometraggio "".Un’infermiera brusca e poco attenta alle esigenze dei suoi pazienti distribuisce i medicinali della buonanotte, ma arrotonda lo stipendio approfittando della sua posizione. Uno strano, inquietante e onniveggente guardiano ogni tanto le telefono. Lei odia il suo lavoro, così come i vecchi che la circondano.L'ingresso nella stanza numero 12 cambierà la sua vita. Un'anziana ha appena compiuto 100 anni, in regalo ha ricevuto un anello che a lei piace davvero tanto...Atmosfere tese, regista esperto nel campo dell'horror, sonoro riuscito, cast di qualità (la redivivae la brava attrice francese), fotografia curata e ottima messa in scena rendono "Birthday" un corto da segnalare, da far vedere e che porterà - si spera - successi al suo autore.