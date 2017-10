ALICE NELLA CITTA' XV - Dakota Fanning, Il Ragazzo Invisibile, Blu My Mind e L'Età Imperfetta

Dakota Fanning



30/10/2017, 17:27

La giovane star americanadomani adper presentare il suo ultimo film, "" by di Ben Lewin. Un roadmovie intimo, con uno sguardo unico sulla vita ed una intensa interpretazione della star che interpreta Wendy, una ragazza autistica in fuga da casa e dalla sua educatrice (Toni Colette) per partecipare a un concorso di scrittura a Hollywood. La proiezione per le scuole sarà alle ore 11.00 in Sala Sinopoli, per il pubblico e gli accreditati alle ore 18.00 in 3eGoogle Cinema Hall. Tutto esaurito per la masterclass cheterrà per i ragazzi della giuria e per gli studenti delle scuole di cinema dedicata al mestere dell’attore. Cresce l’attesa per l’arrivo diprevisto per il 4 novembre.Le prime scene del film "" di Gabriele Salvatores verranno presentate in esclusiva alle 11.30 in sala 3EGoogle Cinema Hall, alla presenza di Victor Perez, responsabile degli effetti speciali del film e degli attori Ludovico Girardello e Galatea Bellugi. Modera l’incontro Piera Detassis.Nella sezionedomani sarà il giorno di, il film di Lisa Brühlmann che verrà proiettato alle ore 15.00 in sala 3EGoogle Cinema Hall. Il film racconta di Mia, quindicenne alle prese con una travolgente trasformazione del suo corpo che la condurrà a mettere in discussione la sua intera esistenza.Alle 20.30 al Cinema Admiral ci sarà l’anteprima del film di Ulisse Lendaro, "", nella sezione di. La storia di Camilla che vuole diventare una ballerina di danza classica e dell’audizione, che di lì a poco deve tenere, per entrare in un’importante accademia di danza.Programma di Martedì 31 ottobre10.45 I Casa AlicePhotocallDakota Fanning con giuria giovani11.30 I 3EGoogle Cinema HallScene in esclusiva Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione di G. SalvatoresTalents Victor Perez, Ludovico Girardello, Galatéa Bellugi, Piera Detassisa seguire proiezione scuole End Of Summer di Quan Zhou 102’12.15 I Auditorium (Sala Photocall)Photocall Il Ragazzo Invisibile – Seconda GenerazioneTalents Victor Perez, Ludovico Girardello, Galatéa Bellugi, Piera Detassis13.00 I Sala MeetingConferenza stampa Please Stand ByTalents Dakota Fanning, Ben Lewin, Daniel Dubiecki (produttore), Lara Alameddine (produttrice)13.30 I AuditoriumPhotocall Please Stand ByTalents Dakota Fanning, Ben Lewin, Daniel Dubiecki (produttore), Lara Alameddine (produttrice)15.00 I 3EGoogle Cinema HallProiezione Stampa pubblico e accreditati Blu My Mind di Lisa Brühlmann 97’16.00 I Casa AliceMasterclass Stand Up For Creativity – Gli effetti speciali del ragazzo invisibile 2 conTalents Victor Perez, Ludovico Girardello, Galatéa Bellugi17.30 I Red carpet Please Stand ByTalents Dakota Fanning, Ben Lewin, Daniel Dubiecki (produttore), Lara Alameddine (produttrice)18.00 I 3EGoogle Cinema HallProiezione stampa pubblico e accreditati Please Stand By di Ben Lewin 93’20.30IAdmiral Proiezione stampa pubblico e accreditati L’Età Imperfetta di Ulisse Lendaro 96’ preceduto dal corto La Recita di G. Lombardi 15’