FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Tizzo" un puglile, un docu-film

30/10/2017, 14:56

Si è tenuta la presentazione stampa del documentario dedicato al grande campione, presso Auditorium Arte-Spazio Roma Lazio Film Commission, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, in una sala gremita, Emiliano Marsili, Alessio Di Cosimo,Antonio Giampaolo produttore e Francesca Piggianelli produttori, tutto il cast artistico e tecnico,il compositore Paolo Costa, tanti amici del campione tra cui il grande Nino Benvenuti, Federico Zampaglione, la responsabile relazioni FPI Michela Pellegrini, numerosa stampa del settore tra cui Luigi Panella che ha moderato l’incontro, accolti dal Presidente Lazio Film Commission Luciano Sovena. Il documentario si prepara ad un tour nelle sale, nelle scuole e proprio ad AMATRICE il 19 NOVEMBRE, sarà la prima tappa scelta dal campione e dalla Produzione per un evento speciale dove è prevista la presenza di tutte le associazioni giovanili ed in seguito avrà un circuito internazionale.Il film-doc del documentario dal titoloregia di, racconta la storia del campione del mondo dei pesi leggeri di boxe, nato a Civitavecchia dove vive e lavora, il documentario girato interamente nel Lazio, racconta la storia di un grande campione che con grandi sacrifici è riuscito a coronare i suoi sogni, lavorando duro e continuando a lavorare nel porto di Civitavecchia, un documentario ricco di emozioni e racconta la vita del grande campione del mondo attualmente ancora in carica ed imbattuto, con testimonianze, filmati, interviste che fanno comprendere come si può arrivare a delle vette impossibili, soltanto credendoci.Crediamo molto in questo progetto che racconta la storia di un grande sportivo di fama internazionale e la storia di un grande uomo, Il documentario vuole essere un messaggio positivo ai giovani, la possibilità con la costanza di arrivare in vetta al mondo anche partendo dal basso. Il grande pugile amato anche da molti artisti per la sua semplicità e professionalità.