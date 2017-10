ALICE NELLA CITTA' XV - Tre eventi: "Cercando Camille", "Giants Don’t Exist" e "Camorriste"

"Giants Don’t Exist" di Chema Rodriguez



29/10/2017, 19:34

Lunedì 30 ottobre inizierà alle ore 9.00 con una proiezione per le scuole di Camorriste presso la 3EGoogle Cinema Hall. Un diario intimo, avventuroso e straziante che in sei episodi racconta la storia di sei donne, oggi sotto copertura, che hanno avuto un ruolo di primo piano nel sistema camorristico.Al liceo Amaldi la proiezione delle 11.00 di Xenia di Panos H.Koutras sarà anticipata da una presentazione di Andrea Delogu e Paolo Calabresi. L’evento è organizzato in collaborazione con Radio 2.Alle 11.30 il film in concorso Giants Don’t Exist, per la regia di Chema Rodriguez, sarà proiettato per le scuole al 3EGoogle Cinema Hall. Il film racconta, attraverso gli occhi del piccolo protagonista, la guerra civile nel Guatemala degli anni ’80.Cercando Camille, il film di Bindu de Stoppani che percorre il viaggio di una figlia nella memoria del padre malato di Alzheimer, verrà presentato in anteprima nella sezione Alice/Kino Panorama Italia che si terrà al Cinema Admiral alle ore 20.30.Programma di lunedì 30 ottobre9.00 I 3EGoogle Cinema Hallproiezione scuole Camorriste di Paolo Colangeli 48’9.00 | Teatro Studio Gianni BorgnaProiezione stampa Blue My Mind di Lisa Brühlmann 97’9.15 | MAXXIProiezione stampa Lola + Jeremy di July Hygreck 85’12.30 I Casa AliceIncontro stampa Cercando Camille di Bindu de StoppaniTalents Bindu de Stoppani (regista), Anna Ferzetti (attrice), Luigi Di Berti (attore)13.30 I Casa AliceIncontro stampa The ChangeoverTalents Stuart McKenzie & Miranda Harcourt (registi), Erana James (attrice)14.00 I Sala Photocall, AuditoriumPhotocall L’età imperfettaTalents Ulisse Lendaro (regista e produttore), Anna Valle (attrice), Marina Occhionero (attrice), Paola Calliari (attrice)14.30 | Casa AliceIncontro stampa L’età imperfettaTalents Ulisse Lendaro (regista e produttore), Anna Valle (attrice), Marina Occhionero (attrice), Paola Calliari (attrice)15.00 | 3EGoogle Cinema Hall Pubblico/ Accreditati, Boom for real di Sara Driver 78’20.30 | CINEMA ADMIRALPubblico/ Accreditati, Koala di Cristina Puccinelli 15’A seguire, Cercando Camille di Bindu de Stoppani 92’