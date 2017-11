TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - CE

Una scena del cortometraggio "CE"



03/11/2017, 18:24

Simone Pinchiorri



" di Alessia Cappuccini e Gioacchino D'Amico è un cortometraggio che narra una storia molto particolare. In uno stato di regime il CE, la Certificazione Esoterica, è proibita per le opere d'arte e l'antiquariato, che sono quindi illegali, per, poi, essere venduti dai dittatori ai collezionisti stranieri. In questo ambiente di "terrore" vive una ragazza, il cui unico ricordo della madre è un'antica terracotta araba. Questa viene custodita segretamente, finchè un colonnello del regime non la trova, e da la storia decolerrà in un finale per niente scontato.Il corto affronta con "eleganza" due temi, quello del ricordo e dello stato di dittatura. Due punti narrativi che si intrecciano, uno funzianale all'altro per la realizzazione della sceneggiatura. "" è un'opera godibilissima e alla fine anche "divertente" nella sua drammaticità.