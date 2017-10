FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - L'Età Imperfetta

Anna Valle e Marina Occhionero in "L'Età imperfetta"



26/10/2017, 16:49

Stefano Amadio



È una storia di ragazze, di donne e di danza quella cheambienta in una cittadina del nord, tra benessere economico e crisi di un’adolescenza che comincia a finire. La danza classica è un modo per riunire due ragazze Camilla e Sara, l’una equilibrata e con una famiglia stabile alle spalle, l’altra in balia delle esigenze di un’età indefinibile e di due genitori separati che l’hanno resa viziata.L’incontro diventa scontro quando le due danzatrici si trovano a competere per un posto all’Accademia di Montecarlo, per il quale devono affrontare un provino determinante. Chi passerà la selezione? L’ingenuità di Camilla la porterà a vedere un complotto nei suoi confronti ma anche ad entrare nel mondo degli adulti, spesso pericoloso e incontrollabile.Il racconto di formazione diesplora l’universo femminile con precisione senza raccontare novità sia nei meccanismi sia nell’analisi delle fasi di crescita. Una piccola storia di provincia, dei personaggi plausibili e delle interpreti che entrano bene nel ruolo.Nel cast le giovaniinsieme adnel ruolo della mamma di Camilla eche è l’insegnante di danza.