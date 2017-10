VISIONI FUORI RACCORDO X - I titoli del concorso italiano

Una scena di "Waiting for Giraffes"



26/10/2017, 09:31

Annunciati i titoli che quest’anno competono per ildella decima edizione di, l’unico festival romano interamente dedicato al Cinema del Reale che quest’anno si svolgerà a Roma dal 15 al 19 novembre 2017.Sostenuto da Regione Lazio – Assessorato alla Cultura e dalla SIAE – Società Italiana Autori ed Editori, il festival, oltre a una sezione internazionale e ad eventi speciali, si caratterizza per il suo concorso dedicato alle opere italiane che quest’anno porta a Roma nove documentari presentati in sala assieme ai loro autori.”, afferma il direttore del Festival. “”.Storie e linguaggi fuori dalle mappe comuni hanno sempre caratterizzato. Anche quest’anno per il concorso italiano offre uno sguardo d’insieme sulle vicende e le sfide che dai molti angoli del mondo meritano di essere raccontate.” spiega il curatore della sezione italiana".L’omaggio è prima di tutto a Roma e alle sue periferie con il racconto felliniano de "" di Raffaele Passerini: due attori che, non piegandosi all’idea di essere rifiutati dal teatro, dall’Accademia e dal Cinema spostano il loro palco sulle spiagge nudiste di Ostia. Anche le magnifiche campagne attorno ai Castelli Romani fanno da scenario alla storia di un gruppo di giovanissimi che con le loro allevamento di api decide di andare contro le leggi del mercato ne "" di Rossella Antinori e Darel Di Gregorio. Anche quella di Sami, il veterinario protagonista di "" è la storia di una sfida: quando le giraffe vengono a mancare nello zoo palestinese di Qalqilya, Sami è determinato a farle tornare. Presentato in anteprima mondiale al Festival Internazionale del Documentario di Amsterdam IDFA e distribuito internazionalmente dalla francese Cat&docs il film dell’italiano Marco De Stefanis racconta attraverso il cammino del dottor Sami la realtà e la complessità del conflitto israelo-palestinese.Sono più intime ma non meno intense le sfide della coppia di registi Laura D’Amore e Danilo Monte, che decide di mettere a nudo la propria esperienza di fecondazione assistita con"", e soprattutto la sfida raccontata dal film ""s in cui la giovane regista Beatrice Segolini (in co-regia con Maximilian Schlehuber) torna fra le mura domestiche per portare avanti una missione: rompere il tabù della violenza familiare.La possibilità e la speranza che per chiunque ci sia posto nel mondo sono invece raccontate da Simone Carnesecchi e Tommaso Lusena de Sarmiento in "", storia di un uomo e del suo particolare punto di vista attraverso il deserto messicano di Wirikuta.E’ un mondo senza più un’identità invece quello dei giovani protagonisti di "", premiato come miglior film alla 53sima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, in cui i registi Federico Francioni e Yan Cheng mostrano la prima generazione nata dopo la protesta di Piazza Tienanmen in Cina attraverso il presente di tre ragazzi cinesi alla ricerca di sé.Oltre alla Palestina e al Messico due prospettive singolari ci raccontano anche l’Africa e il Brasile. La prima mostrata attraverso il particolare ‘sguardo’ di un uomo non vedente con il film vincitore del Premio Speciale della Giuria al Torino Film Festival 2016 "" di Filippo Ticozzi. Il secondo con "" di Enrico Masi è visto in questo caso dagli occhi di un inglese che dopo aver perso la propria casa in occasione delle Olimpiadi di Londra, alla vigilia delle nuove Olimpiadi in Brasile, decide di recarsi lì diventando l’ultimo Cangaceiro, leggendario brigante brasiliano difensore degli oppressi.A determinare ilsarà una giuria composta dal regista Daniele Vicari, l’attrice Valentina Carnelutti e il giornalista Roberto Silvestri. Sarà assegnato durante la cerimonia conclusiva il Premio al Miglior Documentario Italiano consistente in 3 minuti di materiale d’archivio del valore di 4500 euro offerto da AAMOD - Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico. Per i film in concorso è previsto anche il Premio Cinema del Reale: il regista e direttore dell’omonimo festival Paolo Pisanelli selezionerà un documentario della sezioneo che sarà invitato e premiato alla XV edizione della Festa di Cinema del Reale, in programma il prossimo luglio 2017 a Specchia, nel Salento.