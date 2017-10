LIEVITO MADRE - A La Compagnia di Firenze

Una scena di "Lievito Madre"



24/10/2017, 12:07

": si potrebbe sintetizzare così il documentario firmato da Concita De Gregorio e Esmeralda Calabria, "". Un progetto collettivo, realizzato in collaborazione con Geraldina Fiechter, che ha coinvolto, nel corso di quasi quattro anni, decine di donne di varie età, tra 60 e i 101 anni, intervistate sul loro vissuto, per tentare, attraverso le loro testimonianze, di dare risposte ai mille dubbi e incertezze su ciò che siamo oggi e sulle prospettive del futuro.Il documentario, dopo la presentazione al festival di Venezia 74 e dopo essere stato trasmesso su Rai3 lo scorso settembre, arriva in anteprima al cinema La Compagnia di Firenze mercoledì 25 ottobre 2017 (ore 18.00, ingresso libero), anticipando l'uscita nelle sale italiane del prossimo 18 dicembre.Al termine della proiezione si terrà un incontro-dibattito, alla presenza di Concita De Gregorio, Esmerlada Calabria, Sandra Bonsanti e Geraldina Fiechter.L'evento è promosso da Unicoop Firenze, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.