2 GIRLS - Premio del pubblico al 2° Filmfest Eichstaett

Filmfest Eichstaett



23/10/2017, 14:38

Simone Pinchiorri



Il documentario "" di Marco Speroni ha vinto ilalla seconda del(Germania), che si è svolta dal 19 al 22 ottobre 2017." narra la storia di Lota e Tigist, due ragazze che vivono in paesi molto diversi come Bangladesh e Etiopia sono unite dallo stesso difficile viaggio. Entrambe provengono da villaggi in zone rurali e hanno vissuto povertà o abusi. L’unica possibilità per loro è la fuga verso inquietanti magalopoli, Dacca e Addis Ababa. Un viaggio parallelo in cui entrambe incontrano i loro destini e le loro speranze. Nonostante la dura realtà delle loro vite Lota e Tigist hanno una grande forza interiore, grande dignità e speranza nel futuro. Sono fuggite dalla povertà dei loro villaggi e si sono ritrovate in condizioni perfino peggiori ma, nonostante tutto, non smettono di lottare per una vita che, forse domani, sarà migliore.