FESTIVAL DEL CINEMA NUOVO X - I vincitori

23/10/2017, 13:54

1° PREMIO “ANIMAZIONE”Cuerdas di Pedro Solis GarciaMotivazione: per la ferma tenerezza con cui il film illustra il perpetuarsi di un ricordo.3° PREMIO “CORTISSIMI”La terra dei cachi dell Società Cooperativa Sociale “Insieme” OnlusMotivazione: per la spiritosa e inventiva variazione sul tema della nota canzone.2° PREMIO “CORTISSIMI”La differenza del CSE “Arcobaleno” e CDD “Archimede” della Coop. “Archè”Motivazione: per la chiarezza del messaggio modulato su una serie di primi piani.1° PREMIO “CORTISSIMI”Il viaggio non finisce mai del Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare”Bellaria Igea Marina (Rn)Motivazione: per la lirica rappresentazione di una quotidianità nutrita dall’attesa.PRIMO CLASSIFICATO CORTISSIMI dalla Giuria Popolare del Policlinico Gemelli di RomaLa terra dei cachi dell Società Cooperativa Sociale “Insieme” OnlusVINCITORE ASSOLUTO dalle giurie popolari del Policlinico Gemelli di Roma e dell’Ospedale Niguarda Ca Granda di MilanoLa differenza del CSE “Arcobaleno” e CDD “Archimede” della Coop. “Archè”3° PREMIO “CORTI”Ne ho viste di cotte e di crude del Servizi Socio Assistenziali del Valenzano ASLMotivazione: per la simpatia con cui individuati prodotti e piatti tipici ne racconta l’origine alla maniera di singoli episodi in un menu dagli accurati contorni in relazione sia al sonoro sia alle soluzioni scenografiche.3° PREMIO “CORTI”Les eclaireurs di Centre “La Pommeraie”Motivazione: per l’efficacia della realizzazione - in aderenza ai principi del Festival - di un soggetto di genere che riserva più di una sorpresa tanto nella messinscena bellica quanto nello sviluppo drammatico Il contagio2° PREMIO “CORTI”Comunità residenziali psichiatriche terapeutiche riabilitative “Insieme” del SS.Cosma e Damiano (Lt)Motivazione: per la limpidezza della proposta di un rinnovato calore umano attraverso la più elementare manifestazione, un sorriso che diventa contagioso e così tanto coinvolgente da trascinare all’abbraccio2° PREMIO “CORTI”Il tratto ritratto del CSE Cooperativa Sociale “Il Sorriso” di Pessano c/Bornago (Mi)Motivazione: per il piccolo universo fantastico che popola di personaggi coloriti e colorati –un plauso specifico al maquillage – all’interno di una narrazione intessuta della pittura che ne è un vero elemento costitutivo.1° PREMIO “CORTI”Xtra delal Coop. Soc. “Punto d’Incontro” di Groppello di Cassano d’Adda (Mi)Motivazione: per la caleidoscopica storia passata e presente di una immaginifica band, scandita a tempo di rock con la più simpatica coralità in una galleria di figure che esprimono una vivacità straordinaria.1° PREMIO “CORTI”Lazhar della Cooperativa Sociale “ELLEPIKAPPA” di Pozzo d’Adda (Mi)Motivazione: per l’esposizione di una moderna favola nella cui aura si penetra insieme con personaggi - e interpreti - che percepiscono il mistero della vita tramite l’avvento di Lazhar, un asino che parla.