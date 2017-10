NON C’È CAMPO - Gli alunni della classe 5°A del Liceo di Scienze Umane Isaac Newton di Brescia come i protagonisti del film di Federico Moccia

La classe 5°A del Liceo di Scienze Umane Isaac Newton di Brescia



19/10/2017, 14:50

Ispirato al nuovo film di, "" (al cinema dall’1 novembre), Koch Media, in collaborazione con ScuolaZoo, dà il via ad un vero e proprio esperimento social(e): gli alunni della classe 5° A del Liceo di Scienze Umane Isaac Newton di Brescia ( www.liceoisaacnewton.it ) dovranno vivere (e soprattutto sopravvivere) un’intera settimana senza smartphone e senza connessione!Per l’occasione i ragazzi hanno ricevuto i “”: una sorta di decalogo del perfetto “non” internauta. Da lunedì 16 ottobre i ragazzi hanno impostato i loro smartphone in modalità aereo dopo aver indicato l’orario dell’ultimo collegamento a tutti i social utilizzati abitualmente e la connessione dati utilizzata fino a quel momento. In questo modo non ci sarà scampo per loro poiché sarà possibile rilevare anche l’eventuale connessione dal PC di casa.Per tutta la settimana dovranno resistere alla tentazione e all’abitudine quotidiana di essere costantemente connessi. Allo scadere di questi 5 lunghissimi giorni si farà la conta dei sopravvissuti. Si cercherà di capire se il ritorno ad una vita più analogica è compatibile con la società di oggi o se, quantomeno, un utilizzo più parsimonioso della connessione internet e dei social network, può suggerire a questa generazione di nativi digitali un nuovo modo di comportarsi, relazionarsi con gli altri e vivere la realtà.Monitorati costantemente, intervistati quotidianamente dallo staff ScuolaZoo, gli alunni della 5°A del Liceo Isaac Newton di Brescia racconteranno, in una sorta di video diario quotidiano la loro esperienza e le loro impressioni sulla vita senza connessione. Giorno dopo giorno spiegheranno se e come è cambiato il loro modo di parlare con i loro amici, come hanno “riempito” il vuoto lasciato dal telefonino, cosa si sono inventati per occupare il tempo libero guadagnato e tutto quello che questa esperienza ha comportato, nel bene e nel male.I video racconti saranno disponibili a partire dal 23 ottobre 2017 sull’account Instagram ufficiale di ScuolaZoo ( https://www.instagram.com/scuolazoo_official/ ” Commenta, Dirigente Scolastico del Liceo di Scienze Umane Isaac Newton di Brescia.i.”