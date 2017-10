VISIONARIA FILM FESTIVAL XXIV - I finalisti

Visionaria



Ecco la lista ufficiale dei cortometraggi selezionati per ladella ventiquattresima edizione del, che si terrΰ a San Gimignano (SI) dal 16 al 18 novembre 2017:- Artemis & the Astronaut di Alice L. Lee (Usa, 15’)- BioBuddy di Jan Chramosta (Repubblica Ceca, 7’21’’)- The boy by the sea di Vasily Chuprina (Danimarca, 6’56’’)- Polis Nea di Pierluigi Ferrandini (Italia, 15’)- Once upon a dream di Anthony Nion (Belgio, 13’25’’)- The Blender Di Haolu Wang (Regno Unito, 3’49’’)- Piove di Ciro D'Emilio (Italia 7’25’’)- The Legend di Luca Arseni e Giuseppe Brigante (Italia, 15’08’’)- Truth - A short story about perception di Jakub Wiśniewski (Polonia, 4’15’’)- Confino di Nico Bonomolo (Italia, 11’)- Murs - Walls di Stephan Bookas (Francia, 6’48’’)- El atraco - The robbery di Alfonso Dνaz (Spagna, 9’53’’)- Tropical Prevla di Manu Sobral e Fernando Calabron (Germania, 9’14’’)- The Wedding Speech di Joe McStravick (Regno Unito, 8’)- Eclipse di Artem Makarevich (Federazione Russa, 5’48’’)- Framed di Marco Jemolo (Italia, 7’)- Decorosa di Enrique Buleo (Spagna, 12’50’’)- Not One of Us di Bill Jarcho (Usa, 9’)- Tavsan Kani - Rabbit Blood di Yagmur Altan (Turchia, 4’36’’)- Snowball di Amaury Campion (Francia, 2’)