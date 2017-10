ANNA PIAGGI - Una visionaria della moda in dvd

20/10/2017, 10:25

Carlo Griseri



Ultimo - in ordine di tempo - documentario firmato Alina Marazzi, "" approda ora dopo una distribuzione in alcuni festival ed eventi speciali a tutto il pubblico, grazie all'edizione home video in dvd distribuita daCome extra solo un trailer, ma la cosa importante in questo caso era avere accesso al documentario, altrimenti semi-invisibile.. Celebre per i suoi abbigliamenti eccentrici, intima amica di stilisti come Karl Lagerfeld, Gianni Versace, Castelbajac, Manolo Blahnik, Anna Piaggi è stata testimone di quella contaminazione tra arte, società e cultura che ha cambiato la moda e ne ha decretato il successo su scala globale. Il film ripercorre la storia di questa giornalista d’eccezione toccando le città capitali della moda: Parigi, Londra, Milano, avvalendosi di una selezione accurata di immagini d’archivio, di fotografie inedite provenienti dall’archivio fotografico di Alfa Castaldi - suo marito e noto fotografo di moda -, Ugo Mulas, Baldo Fabiani e di testimonianze di alcuni dei più conosciuti stilisti del mondo.VIDEO 16/9 1.78:1DURATA 53'AUDIO Dolby Digital 2.0 | Italiano - Dolby Digital 5.1 | Italiano - Dolby Digital 2.0 | Originale - Dolby Digital 5.1 | OriginaleN. DISCHI 1SOTTOTITOLI Italiano - Italiano per non udenti - IngleseEXTRA Trailer