FESTIVAL DEI POPOLI 58 - La prima italiana di “This is Everything: Gigi Gorgeous” chiude il festival

Gigi Gorgeous



16/10/2017, 12:38

La vita, la carriera e il percorso di, attrice, modella e youtuber transgender di enorme successo, dall’infanzia come Gregory Lazzarato al coming out di fronte a un’audience di milioni di persone. Questo è “”, il documentario firmato dalla regista vincitrice di due Oscarche concluderà la 58/ma edizione del Festival dei Popoli, martedì 17 ottobre 2017 ore 21.00 al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), in collaborazione con Gucci e alla presenza di, Direttore dell'associazione "Parks - Liberi e Uguali". Nel pomeriggio, alle 15.00, alle 17.00 e alle 19.00, saranno proiettati in replica i film vincitori del festival.Tra filmati mai resi pubblici e interviste inedite, tra i video tutorial postati sui social e le collaborazioni con i grandi marchi della moda e della cosmetica, questo film applaudito al Sundance è uno scorcio rivelatore e sincero su una donna coraggiosa che non ha mai rinunciato alla felicità, affiancata e supportata da una famiglia che ha amato il proprio figlio in modo incrollabile e incondizionato. Gigi, meglio conosciuta comeoggi è un personaggio pubblico con più di 7 milioni di follower sui social. Dai suoi canali, dove pubblica contenuti su moda, bellezza, lifestyle e pop culture, Gigi ispira e intrattiene i suoi fan con una personalità esuberante e il coraggio di raccontare le tappe del suo percorso di transizione. Dal momento del suo boom mediatico ha lavorato con marchi del calibro di Pantene e L’Oreal, è apparsa regolarmente sulla televisione statunitense ed è stata nominata da Cosmopolitan una tra le più affascinanti personalità della rete.